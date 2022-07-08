Ребенок упал в шахту лифта недостроенного здания в Караганде

11-летний ребенок упал в шахту лифта недостроенного здания в центре Караганды. Он получил тяжелейшие травмы, но выжил, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

"11-летний ребенок после падения доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщила пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

В областном управлении здравоохранения ответили, что ребенок находится в Областной детской клинической больнице.

"Состояние стабильно тяжелое", - сказали медики.

Полиция сейчас разбирается в инциденте. Известно, что здание недостроено. Оно является частной собственностью и огорожено профлистом. Но, как замечают жители ближайших домов, дети иногда пробираются на его территорию и играют там.