​Ребенок в дружественной среде

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Марина ПАРХОМЕНКО

Вместе со столицей этого статуса удостоены Кызылорда, Экибастуз, Алмалинский район города Алматы и Нуринский район Карагандинской области. В проекте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Город, дружественный к ребенку» участвуют более 60 государств мира, в нашей же стране к нему присоединились 17 городов и четыре района. К слову, город – название условное, потому у нас есть прецеденты, когда и отдельные села берут на себя обязательства быть дружественными к детям.
Вручению сертификатов, по словам исполняющей обязанности председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Аяш Макеновой, предшествовал глубокий анализ соблюдения прав ребенка по 17 индикаторам в таких направлениях, как образование, здоровье, безопасность, окружающая среда и социальное равенство. Заместитель главы представительства ЮНИСЕФ в Казахстане Фиакра Макэйзи добавил к ним еще такое важное направление, как активное участие детей в жизни своего сообщества.
– Победителям вручаются сертификаты, но это не означает, что они реализовали все задачи проекта, – подчеркнул Ф. Макэйзи. – Этот факт подтверждает то, что на местном уровне произошел большой прогресс в области соблюдения прав детей. Кроме того, сертификат выдается только на два года, чтобы общественность была мотивирована продолжать данную работу.
Отмечено, что к реализации проекта присоединяются не только государственные, местные органы, но и неправительственные организации, представители бизнеса и просто неравнодушные люди. К примеру, «фишка» Экибастуза заключается в том, что в проекте широко задействованы градообразующие предприятия, которые не только проводят профориентационную работу, но и активно поддерживают стремление детей, подростков заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, реализовывать свои творческие способности. А вот в Нуринском районе ряд школ присоединился к областному проекту развития инклюзивного образования, ведь создание благоприятной среды для уязвимых слоев детского населения тоже один из важных пунктов проекта. Итак, первые города и райцентры – это первые ласточки. Присоединяйтесь, города и села!

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