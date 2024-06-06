Ребенок выпал из окна седьмого этажа в Актобе

Фото: Kazpravda.kz

В Актобе произошел несчастный случай, в результате которого пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа, передает корреспондент Kazpravda.kz

Ребенок, играясь в своей комнате, по неосторожности упал с окна седьмого этажа многоэтажного дома. В результате несчастного случая он скончался на месте происшествия.

По информации ДП области, с начала года семеро несовершеннолетних выпали с окон, где один погиб.

В полиции напомнили о мерах безопасности: не оставлять маленьких детей без присмотра, не полагаться на москитные сетки, поскольку они не способны удержать ребенка от падения, не позволять детям выходить на балкон без взрослых.