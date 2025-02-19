Ребятам о зверятах Статьи 19 февраля 2025 г. 0:00 2 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры В Президентском центре проходит выставка для детей «Удивительный мир животных». В экспозиции – более 60 экспонатов, среди них есть и изображения представителей таких редких видов, как туранский тигр, снежный барс. фото Игоря Бургандинова По словам заместителя директора Президентского центра РК Ботагоз Каиповой, сегодня необходимо заниматься формированием экологической культуры в обществе. – Забота о природе – это не просто обязанность, а проявление уважения к прошлому, настоящему и будущему, – говорит она. Нынешняя выставка – это образовательное пространство. Экспонаты и интерактивные игровые элементы помогут детям осознать важность природы в жизни человека, что соответствует целям экологической акции «Таза Қазақстан». – Выставка раскрывает значение животных в мифологии, быте и охотничьих практиках казахского народа. В доступной детям форме рассказывается об экологической политике Казахстана, включая инициативы по восстановлению популяций редких видов. Наша экспозиция приглашает задуматься о важности ответственного отношения к окружающему миру, – отмечает Ботагоз Каипова. Выставку уже посетили более 70 воспитанников детских садов столицы. Они участвовали в интерактивных играх, узнали интересные факты о традициях, мировоззрении казахского народа, фауне Казахстана. #дети #выставка #Удивительный мир животных