Ребятам о зверятах

По словам заместителя директора Президентского центра РК Ботагоз Каиповой, сегодня необходимо заниматься формированием экологической культуры в обществе.

– Забота о природе – это не просто обязанность, а проявление уважения к прошлому, настоящему и будущему, – говорит она.

Нынешняя выставка – это образовательное пространство. Экспонаты и интерактивные игровые элементы помогут детям осознать важность природы в жизни человека, что соответствует целям экологической акции «Таза Қазақстан».

– Выставка раскрывает значение животных в мифологии, быте и охотничьих практиках казахского народа. В доступной детям форме рассказывается об экологической политике Казахстана, включая инициативы по восстановлению популяций редких видов. Наша экспозиция приглашает задуматься о важности ответственного отношения к окружающему миру, – отмечает Ботагоз Каипова.

Выставку уже посетили более 70 воспитанников детских садов столицы. Они участвовали в интерактивных играх, узнали интересные факты о традициях, мировоззрении казахского народа, фауне Казахстана.