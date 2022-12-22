Редкие и исчезающие виды растений будут защищены отдельным законом в Казахстане

Сенат , Другое
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании принял Закон РК «О растительном мире», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: altynemel.kz

Как отмечается в заключении к документу, основными целями закона являются обеспечение регулирования общественных отношений в области охраны и использования растительного мира, создание правовых основ для сохранения и воспроизводства природных растительных ресурсов и генофонда дикорастущих видов растений, а также их рационального использования.

Задачами закона являются: создание экономических, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, его рациональное использование и обеспечение экологической безопасности; внедрение экономических механизмов, направленных на обеспечение устойчивого сохранения и рациональное использование ресурсов растительного мира; установление прав и обязанностей физических и юридических лиц – пользователей ресурсов растительного мира, а также укрепление законности и правопорядка в области охраны и использования объектов растительного мира; выполнение международных обязательств по сохранению биоразнообразия (Конвенция «О биологическом разнообразии» и протоколы к ней) и другие.

Для реализации указанных задач предусмотрены нормы по: охране и защите растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, реликтовых и эндемичных видов растений; интродукции, акклиматизации и гибридизации растений; проведению инвентаризации, ведению государственного мониторинга и государственного кадастра растительного мира, также предусматривается общее и специальное пользование растительным миром. При этом для специального пользования растительным миром устанавливаются лимиты, которые будут определяться на основе ресурсных обследований.

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