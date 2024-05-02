Казахстанцы смогут добровольно отказываться от банковских займов и микрокредитов

Сенат
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Соответствующие поправки в закон одобрил Сенат

Фото: пресс-служба Сената

Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, на котором в двух чтениях был рассмотрен и одобрен инициированный депутатами Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации», передает Kazpravda.kz.

Законом предусматривается обеспечение равного доступа операторов, в том числе к инфраструктуре связи, включая административные здания, промышленные объекты для размещения волоконно-оптических линий связи и оборудования сотовой связи.

В соответствии с изменениями, вносимыми в Земельный кодекс, публичные сервитуты будут устанавливаться для строительства сетей и сооружений связи. Предполагается, что такой шаг позволит обеспечить качественное оказание услуг связи вдоль автодорог, а операторам связи позволит снизить инфраструктурные расходы, реинвестировать их в развитие.

Еще одно важное изменение, предполагаемое в законе – возможность установления либо снятия добровольного отказа от получения банковского займа или микрокредита через кредитное бюро.

«В эпоху информационных технологий качественные цифровые услуги должны быть доступны для всех. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет этому направлению особое внимание. В этой связи депутатами Парламента был разработан пакет важных поправок. Данный закон охватывает вопросы развития рынка связи, а также цифровизации и привлечения инвестиций в сферу информатизации. Внесенные изменения будут способствовать расширению сферы использования данных космического мониторинга. Кроме того, предусмотрены конкретные нормы, направленные на предотвращение платежных трансакций с признаками мошенничества. В целом, надеемся, что одобренный закон внесет свой вклад в предоставление качественных и доступных услуг связи населению, а также в развитие цифрового потенциала Казахстана», – резюмировал председатель палаты, комментируя одобренный закон.

 

 

 

#Сенат #поправки #закон #кредиты #отказ

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