Редкие кадры снежных барсов из нацпарка "Алтын-Эмель" появились в Сети

Директор Международного фонда по снежным барсам Арман Кашкинбеков поделился редкими кадрами снежных барсов, сделанными на территории нацпарка "Алтын-Эмель", сообщает Kazpravda.kz.

"Уникальные кадры снежного барса в камышах в нацпарке "Алтын-Эмель" с близкого расстояния в 50 метров. Замечательная новость в год снежного барса в тюркском мире. Международный фонд снежных барсов поздравляет всех казахстанцев с этим событием и намерен продолжить полномасштабную работу по защите национального символа страны", – написал Арман Кашкинбеков в Facebook.

Напомним, ранее снежные барсы попали на видео в нацпарке "Кольсайские озера".