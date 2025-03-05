Редких животных поймали фотоловушки в Туркестанской области

Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Эти кадры еще раз подтверждают богатое биоразнообразие южных регионов Казахстана

Фото: скриншот видео

В государственном национальном природном парке «Сайрам-Угам» фотоловушки зафиксировали редких диких животных – туркестанскую рысь, индийского дикобраза, волка и сибирскую косулю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

Эти кадры еще раз подтверждают богатое биоразнообразие южных регионов Казахстана, отметили в комитете.

По словам сотрудников парка, фотоловушки не только фиксируют животных на камеру, но и помогают обеспечивать их безопасность. В зимний период усилены биотехнические мероприятия, заготовлены корма для диких животных.

Там же добавили, что на территории ГНПП «Сайрам-Угам» действует строгий запрет на все виды охоты. Систематически проводятся природоохранные мероприятия, направленные на сохранение популяций диких животных.

#животные #нацпарк #Фотоловушки

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