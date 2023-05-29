Реджеп Тайип Эрдоган вновь избран президентом Турции

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Победителем второго тура выборов президента Турции, по итогам подсчета абсолютного большинства бюллетеней, становится действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.​​​​​​​ Об этом объявил председатель Высшего избирательного совета Турции (ЦИК) Ахмет Йенер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу.

По его словам, по итогам подсчета 99,43% бюллетеней, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,14% голосов, а Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.

«В поддержку кандидатуры действующего президента высказались 27 млн 513 тыс. 587 избирателей, а за Кылычдароглу проголосовало 25 млн 260 тыс. 210 избирателей. Разница составила 2 млн 253 тыс. 478», - сказал глава ЦИК.

Напомним, в Турции 14 мая состоялись выборы президента и депутатов турецкого парламента 28-го созыва. По итогам обработки 100% бюллетеней в первом туре ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. Второй тур был назначен на 28 мая.

Отметим, для 69-летнего Эрдогана, впервые избранного президентом в 2014 году и переизбранного на этот пост в 2018 году, это будет третий срок на высшем государственном посту.