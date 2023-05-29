Реджеп Тайип Эрдоган вновь избран президентом Турции

В поддержку кандидатуры действующего президента отдали свои голоса 27 513 587 избирателей.
Победителем второго тура выборов президента Турции, по итогам подсчета абсолютного большинства бюллетеней, становится действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом объявил председатель Высшего избирательного совета Турции (ЦИК) Ахмет Йенер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу.
По его словам, по итогам подсчета 99,43% бюллетеней, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,14% голосов, а Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.
«В поддержку кандидатуры действующего президента высказались 27 млн 513 тыс. 587 избирателей, а за Кылычдароглу проголосовало 25 млн 260 тыс. 210 избирателей. Разница составила 2 млн 253 тыс. 478», - сказал глава ЦИК.
Напомним, в Турции 14 мая состоялись выборы президента и депутатов турецкого парламента 28-го созыва. По итогам обработки 100% бюллетеней в первом туре ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. Второй тур был назначен на 28 мая.
Отметим, для 69-летнего Эрдогана, впервые избранного президентом в 2014 году и переизбранного на этот пост в 2018 году, это будет третий срок на высшем государственном посту.