Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая

Победитель выборов президента Турции будет определен во втором туре, который состоится 28 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу» .

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Как сообщил глава ЦИК республики Ахмет Йенер, по итогам обработки 100% бюллетеней в первом туре ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер.

По его словам, явка избирателей на выборах составила 88,92% внутри страны и 52,69% – за рубежом.

В президентских выборах в Турции участвовали 3 кандидата – действующий президент и глава Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган.

Во втором туре голосования примут участие Эрдоган и Кылычдароглу.

Высшая избирательная комиссия, как ожидается, обнародует окончательные результаты голосования 1 июня.

Напомним, в Турции 14 мая состоялись выборы президента и депутатов турецкого парламента 28-го созыва.