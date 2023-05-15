Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая

Победитель выборов президента Турции будет определен во втором туре, который состоится 28 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу».
Как сообщил глава ЦИК республики Ахмет Йенер, по итогам обработки 100% бюллетеней в первом туре ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер.
По его словам, явка избирателей на выборах составила 88,92% внутри страны и 52,69% – за рубежом.
В президентских выборах в Турции участвовали 3 кандидата – действующий президент и глава Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган.
Во втором туре голосования примут участие Эрдоган и Кылычдароглу.
Высшая избирательная комиссия, как ожидается, обнародует окончательные результаты голосования 1 июня.
Напомним, в Турции 14 мая состоялись выборы президента и депутатов турецкого парламента 28-го созыва.