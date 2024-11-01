Реформирование системы ветеринарии рассмотрели в правительстве

В правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрели предложения по реформированию системы ветеринарии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Презентованные Министерством сельского хозяйства подходы к созданию устойчивой и повсеместно развитой системы ветеринарии фактически являются продолжением начатой в последние годы реформы в этой сфере. Подходы базируются на двух ключевых компонентах — полная идентификация сельскохозяйственных животных через цифровые системы ЕАСУ и ИСЖ и постоянный контроль за эпизоотической ситуацией на местах.

За последние годы в области ветеринарии достигнуты определенные улучшения — снижение таких опасных заболеваний, как бруцеллез, сибирская язва, пастереллез в 2,3 раза в сравнении с 2022 годом, и на 28,5% – с 2023 годом. Восстановлен статус благополучия во Всемирной организации здоровья животных в пяти регионах Казахстана и сняты ограничения на экспорт мяса в Россию, КНР, Турцию, Беларусь.

В системе идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ) созданы модули «ВСЭ» (контроль перемещения, убоя животного и качества мяса до потребителя), оцифрована функция контроля выдачи квот и вывоза животных в «Процессинговом центре» (контроль выдачи индивидуальных номеров животных). Далее планируется оцифровать импортно-экспортные операции с последующей прослеживаемостью по стране, а также организовать прослеживаемость по принципу «производитель – переработка – рынок – потребитель».

В то же время существующие материально-технические проблемы, низкая оплата труда и квалификация ветеринарных врачей, слабый охват интернетом ветеринарных объектов создает серьезные барьеры для построения эффективной системы ветеринарии в регионах.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, в настоящее время 75 ветеринарных станций (36% от общего количества) и 1607 ветеринарных пунктов (77% от общего числа) не имеют отдельных зданий. Больше 70% спецтехники, находящейся на балансе ветеринарных станций и пунктов, находится в неудовлетворительном состоянии. Например, в с. Аксу Алматинской области, где недавно была выявлена сибирская язва, ветеринарный пункт располагался в одном кабинете здания акимата сельского округа, хотя при этом обслуживал более 25,5 тыс. голов животных.

«При большом объеме работы ветеринарного врача – это подворный обход хозяйств, осмотр животных, ведение базы ИСЖ, оказание госуслуг, ветеринарно-профилактические и диагностические исследования и другие, зарплата ветврача с высшим образованием составляет 175 тыс. тенге. Из-за отсутствия в регионах средств у ветврачей нет возможности повышать квалификацию, что неминуемо приводит к ошибкам в установлении диагноза, проведения эпизоотического анализа и прогнозирования эпидситуации в регионе», — отметил вице-министр.

Своевременная диагностика и качественные лабораторные исследования — вторая составляющая эпизоотического благополучия страны. На сегодня в стране действуют 167 ветлабораторий и 21 пункт приема проб. Почти половине из них требуется ремонт, необходимы 167 единиц лабораторного оборудования. Все это необходимо для повышения уровня обеспечения биологической и пищевой безопасности страны.

Кроме того, в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях, в связи с ростом грузовых автоперевозок и через морские порты, усиления контроля за пищевой и биологической безопасностью на границе, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство и ремонт ветлабораторий.

Для усиления ветконтроля на местах предлагается, помимо действующих управлений ветеринарии в областях и городах республиканского значения, каскадировать сеть ветеринарии до создания соответствующих отделов в районных центрах и городах областного значения. Это позволит усилить контроль за деятельностью ветеринарно-санитарных объектов в аулах и селах (скотомогильники, убойные пункты, ветстанции и др).