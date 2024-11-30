Реформы в вооруженных силах

Глава военного ведомства отметил, что эффективность вооруженных сил находится в прямой зависимости от уровня социальной защищенности военнослужащих. Так, с 1 января 2025 года осуществляется переход трех министерств – обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, а также Агентства финансового мониторинга и противодействия коррупции, Государственной фельдъегерской службы на новую систему оплаты труда. Она будет проводиться в два этапа в течение 2025–2026 годов.

На первом этапе, с 1 января 2025 года, предусматривается повышение окладов офицерам на 20,3%, военнослужащим по контракту на 33,9%. На втором этапе, с 1 января 2026 года, повысят оклады офицерам на 23%, военнослужащим на 10%. Прорабатывается возврат ранее упраздненных льгот в виде полевых выплат, возмещения коммунальных услуг в размере 50%, бесплатного проезда на общественном транс­порте, бесплатного проезда воен­нослужащим и членам их семей в отпуск железнодорожным транспортом один раз в год.

В стадии разработки находится вопрос индексации пенсий лицам, поступившим на воин­скую службу после 1 января 1998 года и уволенным до 1 января 2016 года. Право на пенсию получат лица, уволенные со службы по истечении срока контракта и имеющие достаточную выслугу лет для пенсии. Бывшим военным, уволенным с воинской службы с 1 января 2016 года, будет выплачиваться базовая пенсия.

Что касается вопросов закредитованности военнослужащих, то, согласно информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и АО «Государственное кредитное бюро», на сегодня 14 018 военнослужащих имеют 39 008 займов на сумму 6 млрд тенге. Отсрочка платежей предоставлена 10 078 военнослужащим по 15 395 займам с суммой долга 3,7 млрд тенге. Кроме того, солдаты-срочники освобождаются от выплаты кредитов на 14 месяцев. Из них 12 месяцев они проходят службу и еще два месяца дается на трудоустройство.

Как сообщил Руслан Жаксылыков, в Вооруженных силах РК проходят воинскую службу около 7 тыс. военнослужащих-женщин. Ведется работа по привлечению их в миротворческую деятельность под эгидой ООН. Одиннадцать женщин занимают руководящие долж­ности в армии.

Для укрепления товарищеских отношений в армии разработаны и успешно реализуются проекты «Пирамида», «Напарник», «Жауынгерлік дос». Кроме того, предоставляется телефонная связь для переговоров солдат-срочников с родителями. Положительно зарекомендовали себя профилактические акции «Я не лудоман» и «Стоп игромании».

На гауптвахтах органов воен­ной полиции гарнизонов в 2024 году содержалось 197 воен­нослужащих. Для сравнения: в 2023-м их было 126. Гауптвахты гарнизонов в 2024 году с проверками посещали члены Координационного совета при уполномоченном по правам человека. По результатам проверок каких-либо нарушений, фактов пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания не зарегистрировано.

В целях профилактики проис­шествий и правонарушений в армейской среде в воинских частях и учреждениях установлены 15 063 видеокамеры. При этом особое внимание уделяется казармам, где располагаются военнослужащие срочной службы. Сохраняется тесное взаимодействие с Комитетом солдатских матерей и другими общественными организациями.