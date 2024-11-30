Реформы в вооруженных силах
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Бек Нигметов
На площадке СЦК состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК под председательством Игоря Рогова. Повесткой дня стала деятельность Министерства обороны по обеспечению прав и свобод военнослужащих. Участниками заседания стали омбудсмены, депутаты Парламента, представители госорганов, международных организаций, сферы образования, адвокаты. С докладом о реализуемых мерах по улучшению положения офицеров и солдат выступил министр обороны Руслан Жаксылыков.