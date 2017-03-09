​Региональные эпицентры «зеленого» роста

Как отмечает руководитель Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global Салтанат Рахимбекова, Казахстан первым среди стран СНГ встал на рельсы «зеленой» экономики, приняв концепцию и конкретный план мероприятий по ее реализации. Сегодня это коснулось всех сфер нашей жизни, начиная от энергетики и промышленности, ЖКХ до сельского хозяйства. На основе «зеленой» политики и практики в обществе формируется рациональная культура отношения к энергоресурсам и окружающей среде. При этом в регионах растет число людей, обладающих ценными знаниями и навыками применения «зеленых» технологий на практике, в том числе для производства органической сельхозпродукции с высоким качеством и низкой себестоимостью.

В настоящее время в Казахстане активно действуют семь центров «зеленых» технологий, которые расположены в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казах­станской областях.

Первый такой центр был открыт в сентябре 2015 года в селе Арнасай Акмолинской области. Руководит им известная в стране активистка движения за «зеленую» экономику, директор сельской школы Татьяна Немцан. Сегодня Арнасайский центр стал уникальным средоточием передовых инноваций в области «зеленого» земледелия и энергетики, где проходят обучение не только казахстанцы, но и зарубежные практиканты. Здесь нашли свое применение 35 передовых инновационных технологий, часть из которых – разработки отечественных инноваторов.

– Наша задача – научить прак­тикантов свободно пользоваться всеми этими технологиями, которые позволяют наладить непрерывное производство органичес­ких сельхозкультур – овощей, фруктов, ягод, грибов и многой другой продукции, – отмечает Татьяна Немцан.

Центр «зеленых» технологий EcoFermer был создан на базе одноименного крестьянского хозяйства совместно с ТОО «Образовательный центр EcoFermer» в 2016 году в Карасайском районе Алматинской области. Обучение здесь проходят фермеры, дачники и другие жители региона. Основные направления деятельности ЦЗТ, по словам руководителя этого центра Дениса Тена, – экостроительство, альтернативные источники энергии, органическое фермерство, животноводство, рас­тениеводство, пчеловодство, биоконтроль и аналогичные направления, где широко применяются новейшие методы и технологии.

– У нас установлены биогазовое оборудование и солнечные коллекторы, мы занимаемся многим, что может быть полезно для роста сельской экономики и благосостояния граждан. Например, учим людей, как зарабатывать и приносить пользу таким занятием, как переработка органических отходов при помощи калифорнийских червей, – отмечает Денис Тен.

Центр распространения знаний общественного объединения «Ожерелье зеленых практик» в Костанае открылся полгода назад при туристической базе отдыха «Золотой фазан». Это экспериментальная площадка по модернизации и внедрению инновационных технологий ВИЭ на объекте действующего бизнеса. Основное внимание здесь акцентировано на технологиях, которые позволяют обеспечить максимальный комфорт для отдыха людей.

Центр распространения знаний в Жамбылской области создан в качестве структурного подразделения Агробиологического научно-исследовательского института Таразского инновационно-гуманитарного университета. Одно из основных направлений АгроНИИ – распространение знаний и консультационная поддержка крестьянских и фермерских хозяйств в различных отраслях АПК.

Целевой аудиторией Таразского центра «Агрокомпетенции» является в основном молодежь из числа представителей крестьянских и фермерских хозяйств, а также городские и сельские жители. Климатические особенности южных регионов страны предопределяют занятие производством овощей на приусадебных участках сельчан. Поэтому здесь проводятся обучающие семинары для занятия тепличным хозяйством. Уже подготовлено 75 специалистов этого профиля.

Широкую деятельность в облас­ти «зеленой» органики и земледелия развернули и в ЦЗТ Северо-Казахстанской области, который действует на базе ИП «Стрелец АВ». Основной упор здесь делается на продвижении экологического земледелия, а также уникальных способов восстановления плодородия почв. Проводится большая научно-практическая работа совместно с СКГУ по выращиванию экологически чистых овощей.

– Рядом огромный российский рынок, поэтому выращивание и получение органической продукции с высоким экспортным потенциалом – один из приоритетов нашей деятельности. Другое направление – это переработка сельскохозяйственных отходов. Для нашей области это также важно, – отмечают представители СКО.

В целом, как считают спикеры, демонстрация и продвижение «зеленых» проектов в Казахстане позволяет шире и активнее внед­рять новые методы и технологии в региональной практике, получать чистую и дешевую энергию, а также органическую сельхозпродукцию на круглогодичной основе.

– Реализуя задачи, обозначенные Главой государства, гражданский сектор Казахстана закладывает основу нового взгляда на культурные ценности цивилизации, – отмечает руководитель Коа­лиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global Салтанат Рахимбекова.