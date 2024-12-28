Региональные управления спорта перейдут на платформу e-Sport

Цифровизация
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Основной целью платформы является создание централизованной базы данных, которая объединяет информацию о спортсменах, тренерах, судьях и методистах со всей страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

В Казахстане официально представлена цифровая платформа e-Sport. Этот инновационный проект направлен на цифровую трансформацию сферы физической культуры и спорта, обеспечивая прозрачность и эффективность в управлении данными и процессами.

Основной целью платформы является создание централизованной базы данных, которая объединяет информацию о спортсменах, тренерах, судьях и методистах со всей страны. Платформа также позволяет подтверждать принадлежность спортсменов и тренеров к физкультурно-спортивным организациям и их квалификацию, формировать и редактировать электронный календарь спортивных мероприятий, а также проводить оцифровку спортивных объектов.

На пилотном этапе уже реализованы ключевые модули платформы. В частности, разработаны электронные паспорта для спортсменов, тренеров, судей и методистов, создан электронный реестр спортивных объектов и внедрен календарь мероприятий в цифровом формате. На текущий момент к работе с платформой подключились 81 спортивная федерация и 6 организаций, а в базу внесены данные более 1700 спортсменов.

«В 2025 году Министерство планирует расширить функционал платформы. В частности, будет внедрено ведение протоколов соревнований в электронном виде, автоматизация государственных услуг и учет статистических данных в проактивном формате. Кроме того, ожидается перевод платформы e-Sport в промышленную эксплуатацию, что станет важным шагом в развитии цифровизации сферы спорта. Особенно региональные управления спорта должны оперативно и качественно провести работы по переходу на платформу e-Sport», – подчеркнул Ербол Мырзабосынов.

Представленная цифровая платформа e-Sport открывает новые возможности для эффективного управления спортивной отраслью и станет важным инструментом для достижения прозрачности и повышения качества государственных услуг в сфере спорта.

#цифровизация #Региональные управления спорта #платформа e-Sport

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