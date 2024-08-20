Региональный технопарк открылся в Шымкенте

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. Во время рабочей поездки он проверил качество предоставляемых услуг в центрах обслуживания населения и спецЦОНе, а также уровень мобильной связи в разных точках города.

Жаслан Мадиев проехал по разным районам города и выявил 39 точек, где отмечается слабый сигнал сотовой связи. Министр поручил мобильным операторам разработать план по устранению проблем. На проведение данной работы им отведено два месяца.

Shymkent Hub будет содействовать продвижению технологического предпринимательства. Он призван стать важной частью региональной экосистемы, ориентированной на создание благоприятной среды для IT-предпринимателей, а также для подготовки специалистов, способных развивать передовые технологии.

В рамках открытия регионального хаба прошла выставка, на которой были представлены IT-стартапы, проекты участников программы Tech Orda, а также разработки школ робототехники и частных IT-школ.

Участники выставки смогли ознакомиться с инновационными проектами, которые уже сегодня реализуются в Шымкенте, и узнать больше о возможностях, предлагаемых новым технопарком.

Shymkent Hub будет активно сот­рудничать с Astana Hub – одной из ведущих платформ в сфере IT и инноваций. Здесь будут реализованы образовательные и инкубационные программы, направленные на развитие навыков предпринимательства, привлечение инвестиций и освоение финансового учета.

Планируется, что на базе технопарка будет проводиться множество мероприятий, способствующих формированию и развитию активного IT-сообщества в регионе.

Особое внимание уделяется подготовке участников стартап-проектов. Им предоставляется возможность пройти обучение, получить консультации по вопросам ведения бизнеса и привлечения инвестиций, а также освоить другие навыки, необходимые для успешной работы в сфере высоких технологий.

Открытие Shymkent Hub стало значимым шагом в реализации задач, обозначенных Президентом в Послании народу Казахстана «Экономический курс справедливого Казахстана». В нем акцентируется важность развития инновационной экосистемы на региональном уровне.

Новый технопарк в Шымкенте предоставит молодым специалис­там и предпринимателям уникальные возможности для роста в IT-сфере, что будет способствовать общему экономическому развитию региона и страны в целом.

На открытии подчеркивалось, что Shymkent Hub станет не только центром инноваций, но и местом, где будут формироваться новые подходы к обучению и предпринимательству, что в конечном итоге поспособствует созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни.