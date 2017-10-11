​Река больших возможностей

Чем меньше, тем лучше

Иртыш относится к числу 9 крупнейших рек Северного полушария и является главной водной артерией нашей страны. При этом основные площади его пойменных массивов – около 90% – сосредоточены на территории Павлодарской области, где русло тянется на протяжении 720 км. Можно уверенно говорить, что от этой водной артерии напрямую зависит состояние экономики нескольких областей и здоровье примерно 4 млн казахстанцев.

Грех не воспользоваться таким подарком природы, вот человек и пользуется. Например, на 2017 год Комитетом по водным ресурсам Минсельхоза утверждены лимиты забора воды для Павлодарской области в объеме 3,6 млрд кубометров.

По большому счету у нее есть 3 главных потребителя: население, промышленность и сельское хозяйство. По данным за 8 месяцев, фактический забор свежей воды превысил 2,5 млрд кубов. Меньшая часть – около 42 млн кубов – пошла на коммунально-бытовые нужды, а вот две ведущие отрасли экономики региона поделили оставшиеся объемы: для промышленных объек­тов понадобилось почти 1,5 млрд кубометров воды, для сельскохозяйственных – более 1 млрд.

Когда речь идет об экономи­ческом потенциале Иртыша и его поймы, ученые и экологи выделяют две тенденции: в разрезе промышленности – сокращение водопотребления, а в разрезе агросектора – увеличение. При этом объединять все должен общий подход – бережное отношение к природе. Но это в идеа­ле, а в жизни найти баланс интересов удается не всегда.

По состоянию на 1 сентября в области зарегистрированы 170 первичных водопользователей, 155 из которых имеют разрешение на специальное потребление. Все они оснащены приборами учета воды и, естественно, платят в бюджет за потребленные ресурсы.

– Водные ресурсы Иртыша обеспечивают функционирование предприятий горно-металлургического комплекса, машиностроения, химической отрасли, энергетики, – подчеркивает руководитель управления недропользования, окру­жающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Кадылжан Сатиев. – Для стимуляции водопользователей к экономии водных ресурсов наше управление ежегодно утверждает ставки платы за пользование поверхностными источниками. К примеру, в 2015 году мы вдвое увеличили стоимость забора воды промышленниками. И это принесло результаты.

Согласен с коллегой и руководитель Павлодарского территориального отдела Иртышской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Елеусиз Камбаров.

– Последние 6–7 лет наблюдается ощутимый рост экономики области, а ведь основные представители промышленности традиционно потреб­ляют воду в большом количестве – таковы особенности техпроцессов. Как следствие – некоторое увеличение водопотребления для производственных нужд предприя­тий, однако существенно возросших показателей потребления не наб­людается, потому что технологии повторного водопотребления стали применяться гораздо шире, – подчеркивает Елеусиз Камбаров. – В 2016 году объем повторного оборота составил 3,4 миллиарда кубометров, а показатель экономии свежей воды в регионе – 62,6%.

Подтверждают эту тенденцию и такие цифры: за 9 месяцев нынешнего года в местный бюджет поступили 246,76 млн тенге за пользование водными ресурсами поверхностных источников, за 2016 год – 313,42 млн тенге. Стоит отметить, что из общей суммы 80% составляют платежи за использование водных ресурсов на нужды энергетики.

Кому нужна живительная влага?

Конечно, маловодные технологические процессы нужны не только промышленности, но и сельскому хозяйству, и, судя по отчетам чиновников, в этой отрасли экономики сейчас водопот­ребление пойдет в рост. Чтобы это не отразилось негативно на экологии и биобалансе региона, необходимо опять же внедрять новые технологии, реконструировать действующие оросительные системы и восстанавливать когда-то заброшенные.

– Павлодарская область расположена в зоне рискованного земледелия, где основным лимитирующим фактором урожайности остается дефицит влаги в весенне-летний период, но Иртыш и запасы подземных вод дают большие возможности для развития орошаемого земледелия в нашем регионе, – говорит Кадылжан Сатиев. – По земельному балансу площадь регулярно орошаемых земель в области составляет 72,2 тысячи гектаров, из них используется 45,9 тысячи, или 63%. По плану перспективного развития к 2018 году в области предусмат­ривается увеличение площади используемых орошаемых земель до 52,4 тысячи гектаров.

В областном управлении сельского хозяйства отмечают, что всего в Прииртышье действуют 128 сельхозформирований, имею­щих оросительную систему, но только 21 применяет дорогостоящее капельное орошение. Лидером в этом деле является ТОО «Галицкое» в Успенском районе, где самые большие площади оборудованы по такой технологии полива, – 100 га.

Между тем экологи призывают пересмотреть стратегию развития орошения в Павлодарской облас­ти, чтобы сохранить потенциал поймы Иртыша и не повторять старых ошибок.

– В целом по стране существует дефицит воды на уровне 2,4 миллиарда кубометров, тогда как в Прииртышье есть профицит в 7,4 мил­лиарда кубометров благодаря именно речному бассейну. Но вода тратится нерационально, более того, ее расход вредит природе, – считает заместитель председателя ассоциации «Великий Иртыш» Нау­ханбек Рыспай. – Например, после того как в 60-х годах прошлого века построили Бухтарминское водо­хранилище, решено было компенсировать недополученные корма путем повсеместного создания систем регулярного орошения – дамбы, насосы, каналы появились во многих районах.

Но не все нюансы были учтены – не взяли в расчет, что в области легкие почвы, постоянные ветра, и в результате через 20 лет, уже в 80-х годах, мы заметили, что около трети этих земель оказались заболоченными. На гектар посевов аграрии брали около 6 тысяч кубометров воды, запускали их в систему, но 30% влаги терялось при испарении, еще 40% уходило в землю, повышая уровень грунтовых вод. Сегодня, по сути, мало что поменялось, и нам надо не только применять новые, более современные технологии орошения, но хотя бы на законодательном уровне уменьшить нормы потребления воды на гектар, как это сделали в России.

Целая сеть гидротехнических соо­ружений и сложных систем дамб, которые создавались в южных райо­нах области для формирования лиманного орошения, – наследие региона от давних методов развития сельского хозяйства. Они и в лучшие времена изменяли гидрологический режим Иртышской поймы.

Ни для кого не секрет, что после строительства дамб снизилась скорость течения паводковых вод, изменился характер отложения аллювия (полезного ила), разные пойменные участки стали затапливаться неравномерно. Подразумевалось, что попуск будет регулироваться системой шлюзов, это помогало минимизировать воздействие человека на экосистему. Теперь же, когда эти многокилометровые сооружения не используются, на месте ранее высокопродуктивных пойменных лугов – голая степь и заболоченные участки.

Именно поэтому в Павлодарской области следует провести комплексный анализ состояния дамб, изучить их влияние на почвенно-растительный покров в пойме, а при необходимости – провести реконструкцию либо демонтаж, на чем настаивают экологи.

Поддерживает эту точку зрения коллег и председатель общественного объединения ЭКОМ Светлана Могилюк.

– Мы используем морально и физически устаревшие системы орошения, а действующие и прос­таивающие лиманы приносят больше вреда, чем пользы, – считает она. – Идет перерасход воды, возникает засоление почвы. Капельное орошение – это то, к чему нужно стремиться. Мы же из поймы соз­даем пустыню.

Тополиный пух, жара, июль…

И это не просто громкий лозунг общественников. Как деградирует пойма, на примере растений рассказывает кандидат биологических наук, ассоциированный профессор ПГУ им. Торайгырова Виктор Камкин. Суть в том, что Иртыш долгие годы создавал особенную, живущую по своим законам, экосис­тему – плодородную пойму, заливаемую дважды в год. Да, сейчас мало кто знает, но естественный разлив здесь происходил дважды: весной, после сходов снегов с полей, и осенью, пос­ле летнего таяния ледников в горах Алтая, где река берет свое начало.

– Весеннее половодье продолжалось в среднем 75–80 дней, затягиваясь иногда до 100–120 дней. Час­то происходили сильные, иногда катас­трофические наводнения, – делает экскурс в историю ученый. – После спада воды первого паводка влажность почв была высокой, тепла достаточно и наблюдался быстрый рост растительности. При втором паводке заливались низины, болота, пополнялись озера, происходила подпитка водой пойменных почв, что благоприятно сказывалось на состоянии экосис­темы. В естественных условиях пойма Иртыша заливалась почти ежегодно на 89–97% от ее площади.

Все изменилось после 60-х годов прошлого века со строительством Верхне-Иртышского каскада водохранилищ. Первым начали возводить Бухтарминское, и на несколько лет затопление поймы Иртыша паводковыми водами вообще прекратилось. Естественно, это вызвало резкое количественное и качественное изменение растительности и снижение продуктивности лугов на 60–70%.

Регулярное затопление поймы возобновилось в 1964 году, но уже по законам человека, а не природы – за счет совмещения попуска из Бухтарминского водохранилища с весенними паводками основных притоков Иртыша – Убы и Ульбы. После ввода в эксплуатацию в 1988 году еще и Шульбинского водохранилища гидрологический режим Иртыша улучшился: были созданы условия для регулирования стоков весной с учетом затоп­ления поймы по оптимальному режиму попуска.

– Сегодня есть только один паводок – первый весенний. Снижаю­щаяся продолжительность стояния паводковых вод над поймой привела к тому, что уменьшились площади затопления. Более того, попусковая волна просто прокатывается по всей пойме, создавая кратковременное зеркальное покрытие земель и акватории, а концевые массивы Иртышского и Железинского районов не дополучают объемы воды для затопления территории, – отмечает Виктор Камкин.

Ученые говорят еще и о том, что изменилось качество воды: ее минерализация, содержание в ней полезных накоплений, формирую­щихся в период стояния в пойме. Результатом этих процессов стало остепнение и засоление долин.

Виктор Камкин может подробно рассказать о том, что изучено в деталях. По его словам, флора долины Иртыша в пределах границ Павлодарской области представлена 545 видами высших растений, 89% из них – травянистые. Кустарников здесь насчитывается 22 вида, или 4%, а деревьев – 16 видов (2,9%). Но именно пойменные леса в первую очередь страдают от изменения гидрологического режима реки.

– Основа пойменного леса – тополя и ивы, и, для того чтобы не было их деградации, необходимо семенное воспроизводство. Но семена этих деревьев имеют очень короткий период всхожести: если семя тополя не проросло в течение двух дней с момента его падения, оно теряет жизнеспособность, – говорит профессор.

Тополиные леса не способны долго функционировать только за счет вегетативного возобновления, а их деградация способствует развитию эрозии. В случае зимних неконтролируемых сбросов воды также происходит гибель молодых деревьев из-за их вмерзания в лед.

Последние годы разве что ленивый не говорил о том, что Павлодарской области не хватает того паводка, который проводят весной сбросами с водохранилищ. Не хватает самому Иртышу, заливным лугам, озерам и протокам, где нерестится рыба.

– Сток Иртыша зарегулирован каскадом Иртышских водохранилищ, которые создают обширный хозяйственный комплекс, где скрещиваются интересы энергетиков, речного транспорта, промышленности, населения, рыбного и сельского хозяйства, – резюмирует Кадылжан Сатиев и добавляет: – Регион добивается того, чтобы паводок был максимально водным.

Фактический объем природоохранного попуска 2017 года из Иртышского каскада продолжительностью 35 суток составил 7,63 кубокилометра при утверж­денном в 7,92 кубокилометра. Общая площадь затопления поймы составила 307,2 тыс. га, или 90,7%.

В 2016 году общий объем природоохранного попуска превысил 7 кубокилометров, затоплено было 83,5% пойменных массивов, или 282,8 тыс. га. Тогда уровень воды на пойме держался более 30 дней. Кроме того, восполняя долг природе после зарегулирования реки Шидерты, канал им. Сатпаева ежегодно делает искусственный паводок – компенсационные природоохранные попуски в низовья Шидертинско-Олентинской зоны в объеме 100 млн кубометров. Это близко к прежним естественным паводкам Шидерты. За счет сброса воды канала затапливаются более 21 тыс. га сенокосных угодий, пополняются степные озера.

Между тем экологи настаивают на том, что необходимо не только довести уровень заливания поймы минимум до 89%, а в идеале – до 97% от ее площади, но и производить попуски в периоды, соответствующие срокам естественных паводков реки до зарегулирования ее режима каскадом ГРЭС и водо­хранилищ. Безусловно, от ресурсов Иртыша зависят интересы самых разных отраслей экономики страны, а значит, благополучие всего населения. Однако, если к дарованному природой богатству и дальше подходить бесхозяйственно, Иртыш станет рекой упущенных возможностей.