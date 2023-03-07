Рекомендации учтены

Реформы заметны

Как указано в документе, выборы проходят на фоне серии реформ, начатых в стране. При этом большинство собеседников миссии ожидают широкого участия общественности в нынешней электоральной компании.

Напомним, что по приглашению властей Казахстана Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 7 февраля учредило Миссию по наблюдению за выборами (МНВ).

МНВ БДИПЧ, возглавляемая Эоганом Мерфи, состоит из основной группы в составе 11 человек, базирующейся в Астане, и 32 долгосрочных наблюдателей, развернувших свою деятельность по всей республике 17 февраля. Члены миссии набираются из 24 государств – участников ОБСЕ.

Международные наблюдатели отмечают, что за последние годы нормативно-правовая база, регламентирующая парламентские выборы в Казахстане, претерпела значительные преобразования. Изменение избирательной системы повлияло на регистрацию кандидатов, усовершенствовало структуру и работу органов по проведению электоральной кампании и модифицировало положения о финансировании предвыборной гонки.

В отчете указано, что большинство собеседников миссии приветствовали реформы, которые также учитывали несколько предыдущих рекомендаций организации, включая снижение избирательного порога, введение избираемого путем прямого голосования Мажилиса, что позволяет баллотироваться кандидатам-самовыдвиженцам, а также смягчение требований к регистрации партий.

Также в соответствии с предыдущей рекомендацией БДИПЧ были осуществлены некоторые изменения в сфере финансирования избирательных кампаний, например, ограничения для индивидуальных пожертвований. Таким образом кампании кандидатов, баллотирующихся согласно партийным спискам, могут финансироваться за счет избирательного фонда их партий, в то время как кандидаты в рамках одномандатных избирательных округов финансируют свои кампании за счет собственных средств и пожертвований. Кроме того, могут пользоваться государственными субсидиями.

В отчете, помимо прочего, отмечена достаточно высокая открытость работы Центральной избирательной комиссии: на мероприятиях присутствуют представители средств массовой информации, политических партий и государственных учреждений. Заседания ЦИК транслируются в прямом эфире на казахском и русском языках с сурдопереводом, решения публикуются оперативно.

«ЦИК реализует общенациональную программу обучения, проводимую в гибридном формате для избирательных комиссий нижестоящего уровня и других заинтересованных сторон, включая политические партии, средства массовой информации и организации гражданского общества», – говорится в отчете.

Продолжается информационная кампания для избирателей, состоящая, помимо прочего, из информации о дате выборов и возможностях для избирателей проверить местоположение своего избирательного участка; о регистрации избирателя и верификации, а также о процедурах, проводимых в день выборов.

С 4 марта списки избирателей доступны для ознакомления общественности. Граждане могут подать заявление о том, чтобы быть включенными в них по месту их временной регистрации.

Оживленная кампания

По закону органы государственной и местной администрации должны предоставить помещения, оборудование и другие активы в распоряжение всех участников предвыборной гонки и обеспечить им равные условия. Чтобы провести предвыборное мероприятие на открытом воздухе, кандидаты должны уведомить местные власти за пять дней до него.

Согласно закону исполнительные органы оставляют за собой право разрешить или отказать в проведении мероприя­тия, исходя из обширного перечня оснований, или предложить другое общественное место и время. Законодательством предусмотрены специально отведенные места для проведения подобных мероприятий.

В отчете отмечается, что законодательством запрещено нецелевое использование государственных ресурсов, благотворительные акции и обещание избирателям товаров, услуг, денег или экономической выгоды. Агитация со стороны должностных лиц государственных и местных органов власти во время исполнения ими служебных обязанностей является незаконной. Нарушения правил предвыборной кампании могут привести к снятию с регистрации кандидата или всего партийного списка.

«Кампания пока выглядит оживленной, в частности, онлайн и в одномандатных избирательных округах с большим количеством кандидатов, а также из-за присутствия двух новых политических партий, участвующих в этих выборах, – констатируют международные наблюдатели. – В первую очередь партии и кандидаты организуют встречи в закрытых помещениях, в основном на рабочих местах, используют плакаты и рекламные щиты и поддерживают активное присутствие в социальных сетях».

Несколько самовыдвиженцев из числа независимых и оппозиционных кандидатов, баллотирующихся в одномандатных округах в Алматы, объединили усилия для проведения предвыборной кампании и выпустили совместный манифест.

До сих пор ни одна тема или вопрос не доминировали в кампании, участники сосредоточились на широком спектре социальных и экономических проблем, включая рост цен на продукты питания, жилье, городскую безопасность и комфорт, сельское хозяйство, политические и экономические реформы, поддержку малого и среднего бизнеса, верховенство закона, надлежащее управление...

Тонкий подход

МНВ БДИПЧ наблюдала за онлайн-кампанией всех партий, отдельных кандидатов и инфлюенсеров в Facebook, Instagram и YouTube и пришла к выводу, что до сих пор Instagram был наиболее используемой платформой.

Партии используют свои аккаунты для размещения оригинального контента, а также для перепечатки контента своих кандидатов, состоящего в основном из видеороликов о событиях, фотографий и предвыборных плакатов.

Некоторые известные каналы YouTube выделили место для предвыборной дис­куссии и пригласили кандидатов на дебаты. В знак поддержки известные независимые кандидаты с большим количеством подписчиков предлагают онлайн-пространство и продвигают независимых кандидатов из других, а иногда и из своих собственных избирательных округов.

Во время кампании Министерство информации и общественного развития проводит мониторинг основных нацио­нальных и региональных средств массовой информации и социальных сетей и сообщает в ЦИК и Генеральную прокуратуру в случае выявления нарушений.

Закон о выборах и постановление ЦИК обязывают средства массовой информации обеспечивать объективное освещение предвыборной кампании, воздерживаться от публикации материалов, которые могут нанести ущерб чести и достоинству кандидатов в депутаты, публиковать опросы общественного мнения, проводимые только одобренными организациями с опытом работы не менее пяти лет, обеспечивать равные условия для распределения свободного времени и пространства.

В отчете также отмечается, что недавние поправки к Закону «О выборах» распространили правила работы со СМИ на всех пользователей онлайн-платформ, включая социальные сети и мессенджеры мгновенного обмена сообщениями, такие как Telegram или WhatsApp.

Хотя некоторые собеседники МНВ БДИПЧ выразили обеспокоенность тем, что широкое регулирование онлайн-пользователей может привести к избирательному применению законодательства, ЦИК и МИОР проинформировали МНВ БДИПЧ, что мониторинг социальных сетей сосредоточен главным образом на тех пользователях, которые официаль­но продают политическую рекламу. МНВ БДИПЧ приступила к мониторингу шес­ти трансляций и шести онлайн-СМИ.

Международные наблюдатели уделили особое внимание гендерному вопросу, указав, что ни одну из политических партий и ни один из партийных списков не возглавляет женщина. Однако в отчете говорится, что женщины между тем хорошо представлены в судебной системе и избирательных комиссиях нижестоящего уровня.

Кроме того, женщины составляют 28,5% зарегистрированных кандидатов по партийным спискам и 19,5% кандидатов, баллотирующихся по одномандатным избирательным округам.