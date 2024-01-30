Религиозные видеоролики распространяла в чатах жительница ВКО

Полицейские привлекли женщину к административной ответственности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Как сообщается, сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП ВКО выявили 35-летнюю жительницу Катон-Карагайского района, которая с помощью популярного мессенджера отправляла другим пользователям видеоролики, запрещенные решением суда.
— За совершение указанного правонарушения она привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 453 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции», с наложением штрафа в размере 100 МРП, — детализировали в правоохранительных органах.
В полиции напомнили, что гражданам нужно руководствоваться литературой и материалами из официальных интернет-ресурсов Духовного управления мусульман Казахстана.