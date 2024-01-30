Религиозные видеоролики распространяла в чатах жительница ВКО

Общество, Другое
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Аменова Дана
Корреспондент

Полицейские привлекли женщину к административной ответственности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП ВКО выявили 35-летнюю жительницу Катон-Карагайского района, которая с помощью популярного мессенджера отправляла другим пользователям видеоролики,  запрещенные решением суда.

— За совершение указанного правонарушения она привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 453 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции», с наложением штрафа в размере 100 МРП, — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции напомнили, что гражданам нужно руководствоваться литературой и материалами из официальных интернет-ресурсов Духовного управления мусульман Казахстана.

#полиция #ВКО #религия #чаты #распространение #ролики

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