Религиозные видеоролики распространяла в чатах жительница ВКО

Полицейские привлекли женщину к административной ответственности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП ВКО выявили 35-летнюю жительницу Катон-Карагайского района, которая с помощью популярного мессенджера отправляла другим пользователям видеоролики, запрещенные решением суда.

— За совершение указанного правонарушения она привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 453 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции», с наложением штрафа в размере 100 МРП, — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции напомнили, что гражданам нужно руководствоваться литературой и материалами из официальных интернет-ресурсов Духовного управления мусульман Казахстана.