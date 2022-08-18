Общество
Ремонт республиканских трасс приостановлен в Костанайской области
Валентина Мелехова

Нет сырья – нет полотна

Вот уже 1,5 месяца на дорогах республиканского значения в регионе заморожены ремонтные работы. Причина – отсутствие основного сырья – битума. Его местные подрядные организации заказывают на НПЗ через АО «НК «Казавтожол». Всего в Казахстане три нефтеперерабатывающих завода: в Актау, Павлодаре и Шымкенте. И ни один из них не может выдать необходимый объем сырья.

– Мы ежемесячно подаем заявки на потребность битума в АО «НК «Казавтожол». В июле мы просили 3 000 тонн сырья, но нацкомпания нам утвердила только 2 000 тонн. А на НПЗ вообще говорят: извините, вы у нас не одни, максимум мы можем вам дать 500 тонн. Да и те все никак не придут в область. В итоге с 15 июля мы не уложили ни одного метра асфальта на всех пяти наших объектах. Мы много лет занимаемся строительством дорог, а с такой проб­лемой столк­нулись впервые, – рассказал директор ТОО «АБЗ+» Николай Лобанов.

Такие же трудности испытывают и другие подрядчики Костанайской области. Но проблема лишь в том, что у них двух и трехгодичные проекты, а значит, в ближайшие год-полтора в битуме они не нуж­даются. У ТОО «АБЗ+» все пять проектов должны быть завершены в нояб­ре этого года. Руководитель подрядной организации говорит, что уже не поспевают уложиться в установленные проектом сроки. При этом приобрести битум в другом месте не представляется возможным. К примеру, в соседней России с 2018 года действует мораторий на экспорт этого сырья, а посредники предлагают слишком высокие цены.

– Есть предложения по 250 тысяч тенге за тонну битума. Но как я могу купить такой товар, если в смете стоимость материала заложена по 140 тысяч тенге за тонну? Это же убытки для предприятия, – говорит Николай Лобанов.

Решить проблему, по мнению руководителя подрядной организации, можно, изменив механизм распределения битума. То есть в первую очередь необходимым объемом снабжать те компании, у которых годичные проекты и которые нуждаются в сырье в срочном порядке.

Все 40 дней руководство ТОО «АБЗ+» пытается обратить внимание на возникшую проблему высшие эшелоны власти: писали письма во все профильные министерства.

Между тем по законодательству невыполнение ремонтных работ в указанные проектом сроки, грозит немалыми штрафами и даже лишением лицензии. А в случае с ТОО «АБЗ+» это судьба 653 человек, которые работают в компании. Единственно верным решением возникшей труднос­ти Николай Лобанов считает включение в договор с подрядчиком пункта форс-мажорных обстоятельств, что могло бы обосновать затянувшиеся сроки реконструкции автодорог. Ведь, в конце концов, строительство республиканских трасс в Костанайской области заморожено не по его вине.

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