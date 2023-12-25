Решение должно быть взвешенным

– Первую АЭС в Казахстане планируется построить в поселке Улькен Жамбылского района Алматинской области на берегу озера Балхаш, – сообщила президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева. – Местные жители эти планы поддерживают. Глава государства в сентябрьском Послании народу Казахстана отметил, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим вопросом.

Президент республики обратил внимание на разные мнения по поводу целесообразности строи­тельства АЭС в Казахстане, в связи с чем предложил провес­ти общест­венные слушания, а затем – референдум.

Говоря о ситуации, сложившейся в стране в плане обеспечения электрической и тепловой энергией, заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго РК Гульмира Мурсалова отметила, что действующие генерирующие источники не покрывают пиковых нагрузок. Электростанции, большинство из которых угольные, работают в Казахстане с 70–80-х годов прошлого века. Они в ближайшие годы исчерпают свой ресурс, поэтому их необходимо постепенно выводить из эксплуатации.

Уже сейчас большинство из них изношено более чем на 70%. При этом ежегодно энергопотребление растет, и к 2035 году дополнительная потребность в нем экономики и населения страны составит более 18 ГВт новой генерации.

Отсюда устойчивый интерес к развитию атомной генерации. В 18 странах мира в настоящее время на стадии строительства находятся 58 атомных реакторов. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) прог­нозирует к 2050 году двукратный рост генерации электроэнергии от АЭС всех стран – до 792 ГВт.

– В Казахстане необходимо не только развивать базовые мощнос­ти, но и диверсифицировать генерацию в соответствии с мировой повесткой углеродной нейтральности для перехода к «зеленой» экономике, – считает генеральный директор компании «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин.

По его словам, отечественные специалисты изучили несколько типов действующих реакторов и в качестве потенциальных пос­тавщиков технологий отобрали четыре компании: российскую «Росатом», французскую EDF, китайскую CNNC и корейскую КHNP. Теперь важно продумать схему финансирования, надежные цепочки поставок, расписать их по годам и, конечно же, в достаточном количестве подготовить кадры.

Тимур Жантикин особо подчерк­нул, что в ходе работы над проектом строительства АЭС большое внимание уделяется вопросам обращения с ядерными отходами (и такой опыт у Казах­стана уже имеется), рациональному использованию воды, других природных ресурсов.

Прежде чем проектировать станцию, казахстанские эксперты должны принять решение, какой будет система охлаждения. Как правило, на реке или озере строятся обычные градирни (подобные градирням ТЭЦ). На АЭС в Беларуси действуют два блока по 1 200 мегаватт – примерно то, что мы хотим построить. Расход воды в градирнях – 63 млн кубометров воды в год.

На первый взгляд, огромная цифра, и все же это гораздо меньше показателей естественного испарения Балхаша. В местах с ограниченным водопотреблением можно строить сухие градирни. Правда, обходятся они дороже. На работу подобных систем охлаж­дения расходуется три-пять МВт энергии. Зато они не потребляют воду. Такой вариант охлаждения, например, рассматривается при строительстве АЭС в Узбекистане.

К взвешенному подходу призвал в свою очередь исполнительный директор общественного объединения Human Health Institute Айдар Каппасов. По его словам, в Центральной Азии наблюдается большой дефицит питьевой воды. В ближайшие годы эта проблема обострится. Вполне вероятно, ситуация затронет и Балхаш, воду которого планируется использовать для охлаждения реакторов.

– Люди не столько боятся радиа­ции, сколько переживают, что не будет хватать воды. Да, строить электростанции нужно. Однако важно рассмотреть все варианты, выбрать оптимальный, – считает Айдар Каппасов.

По его словам, наша респуб­лика много усилий вложила в строительство возобновляемых источников энергии (ВИЭ), однако проблемы с дефицитом энергетической мощности эта мера не решила. Поэтому необходима последовательность. Сначала следует сделать независимую экологичес­кую оценку последствий строительства, разъяснить гражданам, повлияет ли инфраструктура на сохранение биоразнообразия и окружающей среды, какими будут тариф, финансовая нагрузка на конечного потребителя. Все эти вопросы требуют тщательного осмысления и разъяснения.

Участники семинара сошлись во мнении, что следует продолжить оценку всех плюсов и минусов строительства АЭС. Необходимо больше подключать независимых специалистов, общественность, обычных казахстанцев к процессу обсуждения и принятия решений. Ведь на этой земле будут жить наши потомки, и мы должны передать им здоровый и сильный Казахстан.