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Политика

Решение объективное – эксперт о признании недействительным протокола о выдвижении Альтаева

Решение суда о признании недействительным протокола РОО «Мұқалмас» касательно выдвижения Нуржана Альтаева кандидатом в президенты Казахстана является объективным. Такое мнение выразил член штаба «За честные выборы», председатель филиала РОО «Казахстанский союз юристов» по городу Астане Серик Беркамалов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Напомним, 7 октября в Центральную избирательную комиссию были представлены документы Нуржана Альтаева, выдвинутого от республиканского объединения «Мұқалмас», и одновременно заявление от ряда руководителей филиалов этого РОО о фальсификации протокола заседания «Мұқалмас» о выдвижении Альтаева в президенты РК.

17 октября суд признал недействительным протокол заседания РОО «Мұқалмас» о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в президенты.

«Полагаю, что решение суда объективное. Было всестороннее рассмотрение дела. Из информационного сообщения суда можно сделать выводы о том, что протокол, на основании которого кандидатура Альтаева была выдвинута, был недостоверным и не соответствовал действительности. В суде были рассмотрены записи этого собрания, были заслушаны свидетели, которые там присутствовали. Действительно, согласно уставу этого республиканского общественного объединения, для того чтобы собрание было действительным и правомочным принимать решения, должно присутствовать определенное количество регионов. На собрании же этого количества было недостаточным», – сказал Серик Беркамалов.

Также он прокомментировал решение суда касательно результатов голосования на общем собрании.

«По факту документ, на основании которого он был выдвинут, полностью не соответствовал тому, что было на реальном заседании. По сути, идет подлог документов: печать поставлена, подписан, но на самом деле не соответствовало реально происходящим событиям. Лица, являющиеся членами республиканского объединения, подали иск о том, что протокол по итогам проведенного собрания не соответствовал действительности», – добавил Беркамалов.

По словам эксперта, судебное рассмотрение является открытым и публичным.

«Все документы, которые рассматриваются, приложены, то есть всегда их можно поднять и проверить. Я уверен в том, что суд исходил из имеющихся документов и вынес обоснованное, объективное решение», – резюмировал он.

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