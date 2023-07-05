Решение по базовой ставке объявил Нацбанк РК

Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

«Совокупный баланс рисков сохраняется слабо смещенным в сторону дезинфляционных факторов преимущественно за счет ослабления давления со стороны внешнего сектора. Однако слабое замедление базовой инфляции и растущие инфляционные ожидания требуют осмотрительного подхода в реализации монетарной политики.

В соответствии с предыдущими коммуникациями Национального банка замедление инфляции начинает формировать пространство для постепенного снижения базовой ставки в будущем. В этой связи в рамках следующего решения по результатам прогнозного раунда Национальный банк оценит целесообразность осмотрительного снижения базовой ставки», – отмечается в сообщении.

Годовая инфляция формируется в пределах прогнозного диапазона и в июне 2023 года составила 14,6%. Месячная инфляция в мае возобновила понижательный тренд и в июне замедлилась до 0,5%.

«Инфляционные ожидания продолжают ускоряться, несмотря на замедление инфляции. Ожидаемая инфляция через год в июне составила 17,2% (в мае – 17%). Воспринимаемая инфляция в июне составила 18,8%, по-прежнему оставаясь повышенной. Наблюдающийся рост инфляционных ожиданий является предсказуемой реакцией на повышение цен на ГСМ и жилищно-коммунальные услуги. 

Внешняя инфляция продолжает замедление, но остается устойчивой», – акцентировали в НБ.

Траектория экономического роста соответствует прогнозу Национального банка. За январь-май 2023 года экономика Казахстана выросла на 4,5%.

Проинфляционные риски сохраняются преимущественно со стороны внутренних факторов.

«Текущий уровень базовой ставки позволит поддержать замедление инфляционных процессов, частично нивелировать рост государственных расходов и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях.

Решения Нацбанка будут направлены на поддержание базовой ставки на уровне, способствующем планомерному достижению цели по инфляции 5% в среднесрочной перспективе», – пояснили в главном банке страны.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике по базовой ставке будет объявлено 25 августа 2023 года в 12:00 по времени Астаны.

#инфляция #экономика #деньги #банки #Нацбанк #базовая ставка

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