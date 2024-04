Решения в образовании должны основываться на исследованиях и эмперических данных

Аида Сагинтаева стояла у истоков создания Высшей школы образования, сегодня признанной Think tanks в казахстанском образовании, мозговым центром, аккумулирующим ученых, ведущих исследования образовательной сферы, подготовку молодых ученых и руководителей для индустрии. Аиде Сагинтаевой принадлежит особая роль в создании научной экосистемы в Высшей школе образования.

– Аида Қыстаубайқызы, мы знаем, что Высшая школа образования ведет подготовку для сферы образования через обучение по программам магистратуры и докторантуры. Но сегодня хотелось бы получше узнать о том, какие под Вашим руководством ведутся научные проекты, исследования, насколько они значимы для образования в Казахстане?

– На базе Высшей школы образования сформировался пул сильных исследователей в области образования. Сначала это были ученые с хорошим научным бэкграундом из зарубежных стран, сейчас к ним присоединились молодые казахстанские ученые, которых мы взрастили за это время.

Как правило, при разработке государственной образовательной политики за основу берутся результаты исследований. Соответственно, их качество влияет на то, какие будут приниматься управлен­ческие решения – правильные или нет, со всеми вытекающими из этого последствиями. Моя твердая позиция – решения должны приниматься согласно принципу DDD (Data-driven decision, решения принятые на основе данных). Опять же не секрет, что текущее состояние исследований в образовании нашего региона находится на стадии активного развития, и поэтому ученые нашей школы считают своей миссией и долгом делиться наработанным опытом и знаниями с коллегами, причастными к образовательным исследованиям в Казахстане и странах Центральной Азии.

Кстати, с этой целью мы издали моно­графию «Введение в образовательные исследования: теория, методы и практики», такое своебразное подспорье не только для молодых ученых, но и для широкого круга специалистов, занимающихся исследованиями в сфере образования, а также социальных наук. Хочу заметить, что эта монография, как и другие наши книги, размещена в свободном доступе на сайте нашей школы.

Один из главных принципов, которым я руководствуюсь в работе, – соблюдение этики при проведении исследований. Мы совместно с KERA ( Казахстанское сообщество исследователей в образовании) разработали первый в образовании отраслевой этический кодекс. Главной идеей при его разработке был вопрос построения казахстанской системы обеспечения исследовательской честности. Компонентом такой системы являются принципы, нормы и механизмы этического регулирования исследований, широко распространенные в международной практике. Кстати, однажды пришлось столкнуться с нарушением исследовательской честности одним из иностранных профессоров. Профессора пришлось уволить. Возможно, решение было жестким по отношению к нему, но справедливым по отношению к студентам, коллегам, науке.

– Как руководитель, администратор научных проектов на что Вы делаете особый упор?

– Исследуя ситуацию в отечественном образовании, мы применяем эмпири­ческие методы, особо важные для качества исследований и достоверности фактов. Наши ученые объездили весь Казахстан, часть из них – иностранцы, они знакомы и поработали с огромным количеством людей во всех регионах – из областных центров, где расположены региональные университеты, и из самых дальних аулов, где работают малокомплектные школы.

Если говорить о влиянии результатов наших исследований на государственную образовательную политику, то могу сказать, что мы предложили сделать первую рабочую специальность бесплатной, внесли свои предложения в Закон «О статусе педагога», в Закон «Об образовании» в части академической свободы и управленческой самостоятельности, в регламентирующие документы о корпоративном управлении в вузах.

Еще хотелось бы упомянуть о том, что наши профессора активно привлекают различные международные гранты. Например, один из последних – значительное финансирование от Фонда исследований и инноваций Великобритании (UK Research and Innovation) на обучение молодых ученых Центральной Азии и Казахстана. Здесь был создан исследовательский консорциум четырех университетов (Университет Ольстера, Университет Сассекса, Назарбаев Университет и Университет Кейптауна) – PEER Network, который возглавила профессор Высшей школы образования Наурин Дурани.

В результате проекта, направленного на поддержку начинающих ученых Центральной Азии и проведение локальных исследований с использованием полит­экономического анализа, была издана книга «The Political Economy of Education in Central Asia». Перед молодыми исследователями из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, принявшими участие в проекте, открылись большие возможности: они научились качественно проводить исследования и стали авторами книги, где раскрыта взаимосвязь политэкономии и образования в Центральной Азии.

Если продолжить тему преемственнос­ти и подготовки молодых кадров для отечественной науки, я с гордостью назову имена учеников нашей научной школы: Лаура Карабасова – ректор Актюбинского регионального университета имени Жубанова, Магжан Амангазы – председатель правления АО «Информационно-аналитический центр», Гульмира Канай – ректор Казахского национального женского педагогического университета, Закир Жумакулов – проректор по научной работе этого же университета, также прошел нашу научную школу, Альнур Альмухамбетова, вошедшая в число 50 казах­станских ученых, внесших выдающийся вклад в развитие отечественной науки. Она стала обладателем премии «Лучший исследователь-2022». Всех здесь не перечислить.

– Какие проекты сейчас ведутся учеными Высшей школы образования?

– Руководствуясь амбициозной целью стать лидером в области образовательных исследований во всей Центральной Азии, не только в Казахстане, мы создали Центральноазиатский исследовательский центр инноваций и трансформации образования – CARCEIT. Этот центр – часть Высшей школы образования.

Наша деятельность направлена не просто на проведение исследований: мы стремимся к внедрению инновационных решений, которые могут трансформировать образовательную политику и практику в регионе. Мы нацелены на разработку и продвижение новаторских подходов в образовании, оказывая влияние как на Казахстан, так и на весь Центрально-Азиатский регион. В настоящее время у нас есть ряд проектов, связанных с различными аспектами образовательных исследований. Например, проекты по раннему вмешательству для обучения аутистов, ментальное благополучие учащихся старших классов школ, развитие региональных университетов, NEET (Not in employment, education and training – лица, не работающие, не учащиеся и не проходящие обучение) молодежь.

В рейтинге 2024 года THE WUR (рейтинг мировых университетов Times Higher Education) среди учебных заведений, классифицированных по дисциплинам образования (Education), Высшая школа образования Назарбаев Университета вошла в топ 251–300. Значительная доля при составлении рейтинга отводится научным исследованиям. Их качеству, репутации, влиятельности. По научным исследованиям наша школа имеет высокие показатели, на уровне и превышающие научные показатели известных зарубежных вузов. На качество исследований делается упор.

– Аида Қыстаубайқызы, Вы являетесь автором книг и статей, экспертом в индустрии, лидером и менеджером, мобилизующим все заинтересованные в качестве образования стороны – от университетов до государственных органов, НПО и бизнес-структур. Где Вы сами черпаете вдохновение, знания и идеи?

– И я, и все мои коллеги из Высшей школы образования очень много общаемся с коллегами из других вузов, казах­станских и зарубежных, мы сотрудничаем с известными учеными, международными экспертами в образовании Робертом Земским, Мэттом Хартли, Марком Бреем, Хилари Кремин, Крисом Мерфи, в целом с коллегами из сферы образования, что позволяет чувствовать, скажем так, пульс индустрии. Более того, обучаясь в докторантуре Высшей школы образования университета Пенсильвании, по праву считающегося одним из лучших в мире, я получала огромную подпитку от своих одногруппников и профессоров университета. И, конечно же, чтение профессиональной литературы.

– Вы являетесь единственным казахстанцем среди деканов Назарбаев Университета, прошли каждую ступеньку карьеры в казахстанском вузе – от преподавателя до ученого и топ-менеджера. Это как-то сказывается на Вашей работе?

– Будучи единственным казахстанцем среди деканов, я также чувствую особую ответственность за продвижение и сохранение национальных академических и культурных ценностей в университетском сообществе. Мой опыт позволяет мне вносить вклад в интеграцию лучших мировых образовательных практик с учетом специфики и традиций Казахстана.

В своей работе я стремлюсь сделать все, чтобы наш университет не только оставался в авангарде исследований и образования в Казахстане, но и способствовал формированию национального партнерства и глобального диалога.

– Удачи и вдохновения!