Мероприятие собрало около 500 предпринимателей, представителей власти, депутатов Мажилиса и экспертов.

Председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, открывая форум, отметил, что Послание Президента «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» станет ключевой дорожной картой развития страны на ближайшие годы, поскольку задачи, обозначенные в нём, напрямую связаны с интересами бизнеса и общества.

«Это было историческое Послание. Президент обозначил стратегические приоритеты – от цифровизации и модернизации экономики до укрепления партийной системы. Поручение о полной цифровизации земель – это шаг к полной открытости, прозрачности и честным правилам для всех. Что касается конституционных реформ – переход на однопалатный Парламент станет важнейшим этапом в развитии политической системы страны. Для нас – партии предпринимателей – это фактически означает появление института, сопоставимого со своим министерством предпринимательства. А это – огромная и значимая сила», - сказал Аайдарбек Ходжаназаров.

«Недавнее Послание Главы государства уделило особое внимание цифровой трансформации Казахстана. Партия Respublica активно и продуктивно участвует во всех инициативах по социально-экономическому развитию города, и мы, как акимат, полностью поддерживаем эти начинания», - подчеркнул заместитель акима Алматы Олжас Смагулов.

В работе форума приняли участие сопредседатели партии – Сырымбек Тау, Максим Барышев и Куаныш Шонбай. Они поделились личными наблюдениями и опытом, рассказали, как изменилась ситуация в бизнес-среде с момента создания партии и какие вызовы удалось преодолеть.

Кроме того, депутаты Мажилиса от партии Respublica – Олжас Куспеков, Нургуль Тау, Айтуар Кошмамбетов, Екатерина Смолякова представили на форуме инициативы фракции и рассказали о законах, которые уже были приняты, а также о законопроектах, над которыми ведётся работа.

Участники обсудили вопросы развития предпринимательства и защиты прав бизнеса, цифровой трансформации, которая обеспечит прозрачность и новые возможности для всех, доступности кредитования и финансовые инструменты поддержки, маркировки товаров, социального предпринимательства и внутреннего туризма.

Особый интерес у участников вызвало выступление сопредседателя партии Максима Барышева, который как эксперт в сфере налогового учёта доступно объяснил, какие изменения вступают в силу с 2026 года и как предпринимателям подготовиться к новым правилам.

Все озвученные на форуме предложения будут включены в повестку работы фракции Respublica в Парламенте. Это обеспечит их дальнейшую трансформацию в законодательные инициативы.

Форум стал местом открытого диалога бизнеса и государства. Предприниматели, состоящие в партии, открыто заявили о поддержке курса Президента и готовности активно участвовать в реализации его инициатив.