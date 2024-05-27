Республиканский челлендж «Атқа міну дәстүрі» запустили спортсмены Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Мероприятие организовали сотрудники управления физической культуры и спорта в конно-спортивном комплексе «Арғымақ».

В челлендже приняли участие свыше 150-ти человек, в их числе работники сферы и известные спортсмены: Василий Левит, Акмарал Науатбек, Едиге Емберди, Темирлан Мукатаев, Нурбек Талбудин и Эмма Тисина, отметили в городском акимате.

Также участники попробовали свои силы в перетягивании каната. Победу одержали сотрудники спортивного комплекса «Толқын».

Подобный челлендж в стране проводится впервые. Запустив, столичные спортсмены передали его другим регионам Казахстана.

«Конные игры - наше национальное достояние. Лошадь считается символом казахского народа. Сейчас мы видим, как идёт возрождение национальных видов спорта. Уделяется немаловажное внимание. Поэтому мы несказанно рады, что для популяризации наших видов спорта Управление физической культуры и спорта Астаны начало такой челлендж. Мы, столичные спортсмены, передаём «Атқа міну дәстүрі» всем областям нашей страны, а также мегаполисам Алматы и Шымкенту. Призываем спортсменов и сотрудников принять активное участие», – отметил руководитель детско-юношеской школы №9 Айдын Токбаев.

Организаторы подчеркнули, что такие мероприятия, направленные на популяризацию национальных видов спорта, будут проходить на постоянной основе.