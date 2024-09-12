Лучшего классного руководителя выберут в школах Казахстана

Образование
94
Дана Аменова
корреспондент

Минпросвещения объявляет о начале республиканского конкурса «Лучший классный руководитель – 2024», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конкурс проводится впервые в рамках программы «Біртұтас тәрбие» и направлен на выявление и поддержку наиболее эффективных практик и инновационных подходов в воспитательной работе.

Цель – совершенствование педагогического мастерства и реализация творческого потенциала классных руководителей, а также повышение их социального статуса.

«В конкурсе могут принять участие классные руководители всех организаций среднего образования. Он пройдет в три этапа: I этап (районный) – 17-18 сентября 2024 года; II этап (областной) – 24-25 сентября 2024 года; III этап (республиканский) – состоится в ноябре 2024 года в Астане», – говорится в официальном сообщении.

На каждом этапе конкурса участникам предстоит показать креативный классный час в формате видеоролика, представить систему взаимодействия с родителями, провести самопрезентацию, представить свой проект и провести анализ кейсов с различными ситуациями.

Финальные работы будут оценивать эксперты в области образования, на основе их профессиональной и общественной деятельности. Победители будут награждены дипломами и сертификатами, а обладатель Гран-при получит ведомственную награду.

#конкурс #руководитель #Минпросвещения #звание #старт #класс

Популярное

Все
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
Не нужно бояться мирного атома
И сторонники, и противники строительства АЭС поддерживают проведение референдума
В Астане планируют организовать производство по выпуску мини-гидроэлектростанций
Развитие энергетики нельзя политизировать
Дождевые завесы заметно осложнили уборочную страду
Что иностранные гости говорят об Играх кочевников
Костанайцам простят неустойку
Встречи в Великой степи
В этноауле установлена специальная юрта от ЮНИСЕФ
Условия для ведения бизнеса улучшатся
Организация тюркских государств приняла общий алфавит
В Таразе назван лучший знаток казахского языка
Информирование граждан и подготовка инфраструктуры
В Великобритании начали досрочное освобождение заключенных из-за переполненности тюрем
Казахстанский боксер вернулся с победой после двухлетнего простоя
Будем дружить театрами
Что мешает малому бизнесу нести «золотые яйца»?
Танец души на холсте
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
На энергетической безопасности экономить... опасно
Рожденный на благо своей страны
Когда дадут отопление в Астане
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Взрастим своих Курчатовых!
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

По 5,5 млн тенге получат школьники за победу на международн…
Казахстанцев бесплатно обучат применению ИИ в повседневной …
Новые учебники апробируют в нескольких школах РК
Бектенов дал ряд поручений по модернизации профтехобразован…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]