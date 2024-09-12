Лучшего классного руководителя выберут в школах Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конкурс проводится впервые в рамках программы «Біртұтас тәрбие» и направлен на выявление и поддержку наиболее эффективных практик и инновационных подходов в воспитательной работе.

Цель – совершенствование педагогического мастерства и реализация творческого потенциала классных руководителей, а также повышение их социального статуса.

«В конкурсе могут принять участие классные руководители всех организаций среднего образования. Он пройдет в три этапа: I этап (районный) – 17-18 сентября 2024 года; II этап (областной) – 24-25 сентября 2024 года; III этап (республиканский) – состоится в ноябре 2024 года в Астане», – говорится в официальном сообщении.

На каждом этапе конкурса участникам предстоит показать креативный классный час в формате видеоролика, представить систему взаимодействия с родителями, провести самопрезентацию, представить свой проект и провести анализ кейсов с различными ситуациями.

Финальные работы будут оценивать эксперты в области образования, на основе их профессиональной и общественной деятельности. Победители будут награждены дипломами и сертификатами, а обладатель Гран-при получит ведомственную награду.