Ресурсная база устойчивого развития

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра

Алихана Смаилова рассмотрены вопросы водоснабжения городов и сел, а также перспективы развития отечественной геологии.

Один район – одно предприятие

Как доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, по итогам работы прошлого года уровень охвата населения респуб­лики услугами водоснабжения составил порядка 96%. В частности, в городах этот показатель достигает 98,1%, в селах – 93%.

В числе лидеров по принятию мер в области водоснабжения сельских населенных пунктов – акиматы Алматинской (99,1%), Атырауской (99%), Кызылординской (97,8%) и Мангистауской областей (96,2%). Наименьший охват сельской глубинки питьевой водой наблюдается в Костанайской (74,9%) и Северо-Казахстанской областях (83,5%).

В целях ускорения темпов водообеспечения сельских районов регионам с низкими показателями выделяются бюджетные средства на приоритетной основе.

В текущем году, как сообщил глава МИИР, на данные цели из республиканского бюджета предусмотрено 215 млрд тенге, в том числе на проекты водоснабжения в городах – 120 млрд тенге, в селах – 95 млрд тенге. Предполагается, что это позволит обеспечить доступ к качественной питьевой воде до 98,5% городского и 94,7% сельского населения. При этом централизованным водоснабжением будут оснащены еще 120 поселков, блоками-модулями – 220 малонаселенных сел.

В целях мониторинга обеспечения сел качественным водоснабжением министерством разработана Интерактивная карта, находящаяся в открытом доступе в Интернете. По словам главы ведомства, в ней отражена вся актуальная информация о ситуации на местах, финансировании и численности населения.

– Учитывая, что решение неотложных задач в этой области находится на постоянном контроле в Правительстве, местным исполнительным органам необходимо качественно и своевременно заполнять Интерактивную карту, – отметил Каирбек Ускенбаев.

На сегодня в Интерактивную карту включаются дополнительные функции обратной связи с населением через единую платформу приема и обработки обращений граждан.

Каирбек Ускенбаев также за­острил внимание на ряде проб­лем, решение которых, по его мнению, не должно откладываться в сторону. К примеру, новые водопроводные сети, построенные в последние годы, все еще находятся на балансе акиматов либо передаются непрофильным предприятиям, не имеющим ни квалифицированных специалистов, обладающих соответствующими профессиональными компетенциями, ни спецтехники, необходимой для эксплуатации сетей водоснабжения на должном уровне.

– Системы водоснабжения обслуживают акиматы и их предприятия, для которых эта деятельность не является профильной, что приводит к быстрому износу сетей и дополнительным бюджетным расходам по их восстановлению, – подчеркнул министр.

Для налаживания более эффективной работы в данной сфере глава ведомства предложил укрупнить водоканалы по принципу «один район – одно предприятие». По его мнению, это позволит повысить качество деятельности организаций, предоставляющих услуги в сфере водоснабжения.

В ходе рассмотрения данного вопроса с докладами выступили министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, а также акимы Костанайской, Акмолинской и Алматинской областей.

Подводя итоги, Премьер-министр Алихан Смаилов подчерк­нул, что обеспечение водоснабжением казахстанцев – одна из самых важных задач. До конца 2025 года 100% населения должно иметь чистую питьевую воду.

Глава Правительства акцентировал также внимание акимов регионов на том, что проводимая ими работа по подведению сетей водоснабжения внутри населенных пунктов должна быть синхронизирована с планами обустройства групповых водопроводов до их границ.

– Мы знаем, что некоторые проекты по строительству групповых водопроводов осущест­вляются уже не один год. Сегодня ситуация здесь меняется к лучшему. Из 10 долгостроев 7 объектов сдано в эксплуатацию. Остальные три будут завершены в текущем году, – отметил Алихан Смаилов.

По мнению Премьер-министра, во многом задержки – следствие некачественной разработки проектной документации и последующего удорожания проектов на стадии их исполнения. Свой негативный вклад в общий котел проблем вносят и споры, возникающие между заказчиком и подрядными организациями, а также отсутствие должной координации.

Премьер-министр подчеркнул, что при осуществлении новых проектов необходимо учесть все эти факторы и обеспечить своевременное решение задач, поставленных в данной области развития. Акиматам регионов необходимо в ускоренном порядке обновить комплексные планы водоснабжения, а также принять незамедлительные меры по ремонту аварийных водопроводов.

В рамках проведения региональной политики по водоснабжению акиматам Туркестанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областей в 2023 году следует завершить поисково-разведочные работы и разработку проектно-сметной документации.

Для обеспечения надлежащей эксплуатации вводимой в строй и действующей инфраструктуры водоснабжения министерствам национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами регионов необходимо утвердить единые требования к эксплуатационным организациям, осуществляющим водоснабжение сел.

Геология: перспективы развития

Согласно информации министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, сегодня Казахстан входит в десятку ведущих стран мира по подтвержденным запасам большинства видов полезных ископаемых. Однако в связи с интенсивной добычей в стране минеральных ресурсов ключевым вызовом, стоящим перед геологической отраслью, выступает проблема низкой восполняемости их запасов.

В этой связи, как отметил министр, требуется активизация процессов геологического изу­чения недр, что является одним из основных условий выявления перспективных площадей и объектов для последующей передачи в недропользование.

– По поручению Главы государства для развития геологической науки и обеспечения сырьем обрабатывающей отрасли создана Национальная геологическая служба. В рамках национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» предусмотрены меры по развитию геологической отрасли, – отметил руководитель ведомства.

По словам министра, в настоящее время принимаются меры по дополнительному изучению перспективных геологических площадей, ведутся работы по геолого-минерагеническому и глубинному картированию. Согласно планам, к 2026 году геологическая изученность территории Казахстана увеличится на 680 тыс. кв. км, и в целом этот показатель будет доведен до 2,2 млн кв. км.

В свою очередь глава МИИР Каирбек Ускенбаев доложил о том, что за минувший год выдано более 1 700 лицензий, образовано около 800 отечественных компаний-юниоров. Для обеспечения действующих производств сырьевой базой представители бизнеса обязались принять все необходимые меры в области разведки новых месторождений полезных ископаемых.

В целом с 2018 года в сферу недропользования привлечено около 7 трлн тенге инвестиций. Ежегодно в республике добывается около 38,6 млн тонн железной руды, 1,4 млн тонн глинозема, производится до 2,7 млн тонн медного и 193 тыс. тонн свинцового концентрата.

– В рамках исполнения поручений Главы государства проводится ревизия всех месторождений. В сфере недропользования по твердым полезным ископаемым действуют 499 контрактов и 1 738 лицензий. Мы проанализировали все действующие контракты и лицензии, выданные ранее. Их более 2 тысяч. По итогам анализа будут приняты соответствующие меры по действующим 1 620 лицензиям. На сегодня прекращено действие 118 из них, – отметил министр.

Как заверил Каирбек Ускенбаев, теперь каждый недропользователь будет участвовать в регио­нальных социальных проектах, открывать новые производства, модернизировать действующие, развивать местное содержание, создавать дополнительные рабочие места и обеспечивать сырьем отечественные производственные предприятия в приоритетном порядке.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с Минэкологии прорабатываются также вопросы включения всей доступной для недропользования территории РК в ПУГФН – Программу управления государственным фондом недр.

Это необходимо для активизации процессов геологоразведки, освоения неиспользуемых мес­торождений по твердым и общераспространенным полезным ископаемым. Ожидается, что открытие всей доступной для нед­ропользования территории позволит увеличить геологическую изученность недр Казахстана, пополнить минерально-сырьевую базу и привлечь дополнительные инвестиции в отрасль.

В рамках рассмотрения данного вопроса о ситуации в топливно-энергетическом комплексе страны также доложил вице-министр энергетики Асхат Хасенов.

Глава Правительства отметил, что Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по запасам многих полезных ископаемых, а добывающий сектор экономики обеспечивает около 30% ВВП. Поэтому необходимо на постоянной основе проводить работу по поиску и восполнению минерально-сырьевой базы страны.

– В этом деле геология играет очень важную роль. В целях ее развития введено облегченное лицензирование деятельности, связанной с поиском твердых полезных ископаемых. Созданы условия для небольших гео­логоразведочных компаний, – подчеркнул Алихан Смаилов.

По его мнению, максимальное изучение территории страны, исключение административных барьеров позволят успешно содействовать развитию добывающих отраслей и в целом повысить инвестиционную привлекательность отечественной экономики. Глава Правительства также отметил необходимость создания информационной сис­темы в сфере геологии и недропользования, что во многом упростило бы доступ инвесторов к геологической информации.

Министерству экологии, гео­логии и природных ресурсов совместно с министерствами цифрового развития, энергетики, индустрии поручено до конца года принять меры по разработке и внедрению платформы Kaznedra.

Кроме того, как отметил Алихан Смаилов, требуется своевременная актуализация Программы управления государственным фондом недр, позволяющей получить право на разведку и добычу. Министерству индустрии совместно с министерствами энергетики и экологии поручено в месячный срок включить в ПУГФН всю территорию респуб­лики, доступную для недропользования.

– Сегодня много времени занимают процедуры продления действующих контрактов на нед­ропользование. Их необходимо упростить – заявил Премьер.

МИИР совместно с министерствами энергетики, экологии, финансов и национальной экономики поручено в двухнедельный срок разработать конкретные меры по снижению административных барьеров в сфере недропользования и оцифровать данную госуслугу. Также с учетом актуальности проб­лемы загрязнения крупного и уникального месторождения подземных вод «Кокжиде» в Актюбинской облас­ти Министерству энергетики поручено проработать вопросы ограничения недропользования в пределах границ данного мес­торождения воды, а Минэкологии – ускорить исследования по наличию и состоянию всех подземных вод в республике.