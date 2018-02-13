​Рецепт счастья

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Елена Иванова

Глава ведомства принял участие в рабочей встрече II Глобального диалога счастья с представителями Португалии, Коста-Рики, Словении, Мексики и ОАЭ. Стороны обсудили вопросы, касающиеся повышения удовлетворенности граждан государственными и социальными услугами, и поддержали необходимость активизации реализации целей устойчивого развития и резолюции ООН 65/309 (счастье: Целостный подход).

Отдельный блок встреч был посвящен вызовам будущего, связанного с искусственным интеллектом и глобальной цифровизацией. По итогам переговоров стороны подписали меморандум об инициировании «Коалиции счастья» из 6 государств – Коста-Рики, Португалии, Словении, Казахстана, ОАЭ и Мексики.

Также Даурен Абаев провел двустороннюю встречу с государственным министром по делам счастья и благополучия ОАЭ Охудом Аль Руми. Между сторонами достигнута договоренность об определении конкретных контактных лиц по продвижению совместных проектов в области инфокоммуникационных технологий и цифровых услуг. Кроме того, в ближайшем будущем будет подписано соглашение о сотрудничестве в области государственных услуг.

Ежегодный Всемирный правительственный саммит проходит в Дубае 10–14 февраля под лозунгом «Изменить будущие правительства». Это крупнейшая глобальная платформа, посвященная исследованию будущего правительств, движимых технологическим прогрессом и прогрессивными ожиданиями граждан. 

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