Ревизию всех детских госучреждений проведут в Казахстане

Заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова провела совещание с участием центральных и местных исполнительных органов по вопросам, поднимаемым уполномоченным по правам ребенка Динарой Закиевой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

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Вице-премьер подчеркнула важность единого подхода и координации совместной работы государственных органов с уполномоченным по правам ребенка. По каждому предложению Динары Закиевой заместитель премьер-министра дала конкретные поручения госорганам.

Вопросы координации работы по охвату семей всесторонней помощью поручено закрепить за органами занятости и социальных программ.

Министерству внутренних дел совместно с госорганами и акиматами поручено проработать законодательное закрепление работы мобильных групп для раннего выявления семей, находящихся в неблагополучной ситуации.

Созданием Единого государственного контакт-центра для оказания помощи по вопросам семьи, женщин и детей будет заниматься Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Также вице-премьер поручила министерствам просвещения, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и спорта совместно с акиматами и уполномоченным по правам ребенка провести ревизию всех государственных организаций для детей (реабилитационных центров, интернатов, детских лагерей и т. д.) для их поэтапного ремонта, обновления материально-технической базы.

Вопросы выдачи жилья в областных центрах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Тамара Дуйсенова поручила проработать министерствам индустрии и инфраструктурного развития, просвещения совместно с акиматами областей.

Тамара Дуйсенова поручила уделить особое внимание обеспечению безопасности детей. В связи с последней трагедией в Туркестанской области акиматам совместно с Министерством внутренних дел поручено создать базу данных по ресоциализации лиц, высвобождаемых из мест заключения.

Напомним, 13 июля 2023 года в Сарыагашском районе Туркестанской области был обнаружен труп малолетней девочки с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ранее неоднократно судимый житель района, который только в мае 2023 года был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Убийство».

Президент поручил Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел тщательно разобраться в обстоятельствах дела и рассмотреть законность вынесенного в этом году приговора подозреваемому.

Позже стало известно, что Генпрокуратура приносила на этот приговор кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы.

Кроме того, начато досудебное расследование по факту халатности в отношении сотрудников службы пробации.