Ревизию всех детских госучреждений проведут в Казахстане

Правительство, Общество
80
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова провела совещание с участием центральных и местных исполнительных органов по вопросам, поднимаемым уполномоченным по правам ребенка Динарой Закиевой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: Kazpravda.kz

Вице-премьер подчеркнула важность единого подхода и координации совместной работы государственных органов с уполномоченным по правам ребенка. По каждому предложению Динары Закиевой заместитель премьер-министра дала конкретные поручения госорганам.

Вопросы координации работы по охвату семей всесторонней помощью поручено закрепить за органами занятости и социальных программ.

Министерству внутренних дел совместно с госорганами и акиматами поручено проработать законодательное закрепление работы мобильных групп для раннего выявления семей, находящихся в неблагополучной ситуации.

Созданием Единого государственного контакт-центра для оказания помощи по вопросам семьи, женщин и детей будет заниматься Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Также вице-премьер поручила министерствам просвещения, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и спорта совместно с акиматами и уполномоченным по правам ребенка провести ревизию всех государственных организаций для детей (реабилитационных центров, интернатов, детских лагерей и т. д.) для их поэтапного ремонта, обновления материально-технической базы.

Вопросы выдачи жилья в областных центрах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Тамара Дуйсенова поручила проработать министерствам индустрии и инфраструктурного развития, просвещения совместно с акиматами областей.

Тамара Дуйсенова поручила уделить особое внимание обеспечению безопасности детей. В связи с последней трагедией в Туркестанской области акиматам совместно с Министерством внутренних дел поручено создать базу данных по ресоциализации лиц, высвобождаемых из мест заключения.

Напомним, 13 июля 2023 года в Сарыагашском районе Туркестанской области был обнаружен труп малолетней девочки с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ранее неоднократно судимый житель района, который только в мае 2023 года был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Убийство».

Президент поручил Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел тщательно разобраться в обстоятельствах дела и рассмотреть законность вынесенного в этом году приговора подозреваемому.

Позже стало известно, что Генпрокуратура приносила на этот приговор кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы.

Кроме того, начато досудебное расследование по факту халатности в отношении сотрудников службы пробации. 

#Правительство #поручения #Дуйсенова #ревизия #детские учреждения

Популярное

Все
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
150 детишек, победивших онкологию и прошедших трансплантацию органов, приехали со всего Казахстана в Астану для участия во вторых республиканских Играх чемпионов
По мнению участников I Международного форума медиа и туризма, СМИ играют немаловажную роль в развитии туриндустрии
В столице заработал Центр приема граждан, одной из ключевых задач которого станет создание новой среды взаимодействия государства и граждан
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Казахстанские предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров
Полсотни мячей намеревался закупить спортклуб, планируя выложить за них 2,5 млн тенге бюджетных средств
Казахстанские спортсмены завоевали уже шесть медалей на чемпионате мира среди юниоров по стрельбе, который в эти дни проходит в Чханвоне (Южная Корея)
Учащиеся школы искусств из Атырау прекрасно выступили на международном фестивале в Батуми
С начала года бруцеллез диагнос­тирован у 58 жителей области Жетысу
Десять учреждений здравоохранения Костанайской области задолжали поставщикам за лекарственные препараты и расходные материалы, а коммунальщикам – за их услуги
Оркестр без дирижера
Когда налог не впрок
Акбаур: тайна древних мастеров
О пожарах и не только
Чем богаты, тем и рады
Дать импульс развитию языка
По вечерам над ресторанами…
Бесплатная курица в кредитной мышеловке
За новыми впечатлениями
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Месси назвал дату дебюта за американский клуб
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
Пилотный проект для таксистов и курьеров исключит ошибки в исчислении и уплате налогов
В Жамбылской области планируют наладить выпуск комплектующих элементов для ветряных энергоустановок
Грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области
Юные туристы совершили путешествие на овеянную легендами гору Казыгурт
Шерхан Арыстан стал обладателем Гран-при XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2023»
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Ансамбль песни и танца Национальной гвардии РК дал большой концерт в Усть-Каменогорске
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
В самом центре столицы встроенное в жилой комплекс помещение бизнес-центра оказалось бесхозным и растаскивается на стройматериалы мародерами
2 женщины получили переломы из-за падения лифта в музее АЛЖИР
Плата за воду в Шымкенте осталась прежней, однако резко снизились гарантии ее бесперебойной подачи
Петропавловский театр танца Sensitive стал победителем международного фестиваля Sea Sun Festival в испанском городе Льорет-де-Мар
В Казахстане не будут легализовывать иностранные авто, ввезенные после 1 сентября 2022 года
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками

Читайте также

Десять учреждений здравоохранения Костанайской области задо…
С начала года бруцеллез диагнос­тирован у 58 жителей област…
Учащиеся школы искусств из Атырау прекрасно выступили на ме…
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]