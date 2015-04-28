Революция в строительном бизнесе?

Талгат Исенов
Фото Марата Куракова
Василий и Вадим Ляпейковы из Астаны разработали уникальную технологию, которая позволит в значительной степени решить проблему утилизации бытовых отходов, улучшить экологическую обстановку, снизить затраты при строительстве в промышленных масштабах. Суть изобретения Ляпейковых состоит в том, чтобы при изготовлении многослойных строительных панелей использовать… отходы и вторичное сырье.
- Я - инженер-механик по образованию, мой сын также учится по инженерно-строительной специальности в одном из университетов чешского Брно, - говорит Kazpravda.kz Василий Ляпейков. – Считается, что в Европе на улицах чище, чем у нас. Когда Вадим в очередной раз приехал на каникулы, и мы обсуждали проблему экологии в Казахстане, сыну пришла в голову следующая идея.

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Вадим Ляпейков показывает мини-макет.

В строительстве уже давно применяется технология, когда между двумя бетонными панелями устанавливает теплоизолятор, состоящий из пенопласта.

В дальнейшем разработка была усовершенствована инженерами из украинского Николаева, которые вместо обычного применяют судостроительный бетон, не пропускающий влагу.

Вадим же предложил использовать вместо пенопласта другой теплоизолятор, а именно - бывшую в употреблении стеклопластиковую тару, в основном бутылки. Можно использовать не только пластиковые бутылки, но, и другие виды отходов. Например, пенопластовый блок из упаковки оргтехники. Тетропакеты, одноразовые стаканы, футляры из под сметаны и майонеза, да и вообще, любую емкость, которая представляет из себя замкнутую капсулу. Из всего этого «сырья» с помощью форм изготавливается матрица в виде панели сотового типа. Сота-ячейка выполнена по форме донышка и крышечки капсулы, позволяющей надежно зафиксировать вставляемую капсулу в матрице.

Затем по периметру каркаса на боковой поверхности закрепляется сетка для удержания бетона и в специальные отверстия в матрице вставляется арматура для создания несущего каркаса – панели.

Таким образом, формируется наборная кассета, являющаяся законченным элементом для строительной конструкции, на которую наносится бетон.

- В плане сохранности тепла ваша разработка уступает классическим сэндвич-панелям?

- Расчеты показали, что у нашей конструкции показатели чуть хуже. Но, за пенопласт ведь нужно платить, а мусор имеет отрицательную стоимость. Напротив, платят тем, кто занимается утилизацией отходов.

В интернете я наткнулся на следующий факт. В России ежедневно продают 50 миллионов пластиковых бутылок. Принимая во внимание население Казахстана, которое в десять раз меньше, можно сделать вывод, что у нас продают 5 миллионов единиц тары в день. Если применять нашу технологию, для строительства дома средних размеров в 60 квадратных метров уйдет 10 000 бутылок. То есть, каждый день на свалку «уходит» 500 домов.

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- Применялись ли подобные технологии в строительстве ранее?

- Ну, разве что дома строили из бутылок. Но, наше изобретение – уникальное, и мы собираемся запатентовать его.

- Вы уже обращались в фонды поддержки предпринимательства?

- Да, в один из них. Надеюсь, они заинтересуются. Вы - первые, кому я показываю данные расчеты.

Знаете, наш проект не только привлекателен в плане экологии и экономики.

На мой взгляд, он в значительной степени решит вопрос и по доступному жилью. Технология позволит строить дома, затрачивая при этом в три раза меньше средств, чем сейчас. Минимум.

В стране необходимо запустить механизм, который бы прекратил процесс выкидывания пустой пластиковой тары на свалку. Человек купил воды, выпил ее, но, бутылку не выбросил, а сохранил. Потому что он знает ей цену.


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