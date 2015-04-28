Революция в строительном бизнесе?

Фото Марата Куракова

Василий и Вадим Ляпейковы из Астаны разработали уникальную технологию, которая позволит в значительной степени решить проблему утилизации бытовых отходов, улучшить экологическую обстановку, снизить затраты при строительстве в промышленных масштабах. Суть изобретения Ляпейковых состоит в том, чтобы при изготовлении многослойных строительных панелей использовать… отходы и вторичное сырье.- Я - инженер-механик по образованию, мой сын также учится по инженерно-строительной специальности в одном из университетов чешского Брно, - говорит Kazpravda.kz Василий Ляпейков. – Считается, что в Европе на улицах чище, чем у нас. Когда Вадим в очередной раз приехал на каникулы, и мы обсуждали проблему экологии в Казахстане, сыну пришла в голову следующая идея.В строительстве уже давно применяется технология, когда между двумя бетонными панелями устанавливает теплоизолятор, состоящий из пенопласта.В дальнейшем разработка была усовершенствована инженерами из украинского Николаева, которые вместо обычного применяют судостроительный бетон, не пропускающий влагу.Вадим же предложил использовать вместо пенопласта другой теплоизолятор, а именно - бывшую в употреблении стеклопластиковую тару, в основном бутылки. Можно использовать не только пластиковые бутылки, но, и другие виды отходов. Например, пенопластовый блок из упаковки оргтехники. Тетропакеты, одноразовые стаканы, футляры из под сметаны и майонеза, да и вообще, любую емкость, которая представляет из себя замкнутую капсулу. Из всего этого «сырья» с помощью форм изготавливается матрица в виде панели сотового типа. Сота-ячейка выполнена по форме донышка и крышечки капсулы, позволяющей надежно зафиксировать вставляемую капсулу в матрице.Затем по периметру каркаса на боковой поверхности закрепляется сетка для удержания бетона и в специальные отверстия в матрице вставляется арматура для создания несущего каркаса – панели.Таким образом, формируется наборная кассета, являющаяся законченным элементом для строительной конструкции, на которую наносится бетон.- Расчеты показали, что у нашей конструкции показатели чуть хуже. Но, за пенопласт ведь нужно платить, а мусор имеет отрицательную стоимость. Напротив, платят тем, кто занимается утилизацией отходов.В интернете я наткнулся на следующий факт. В России ежедневно продают 50 миллионов пластиковых бутылок. Принимая во внимание население Казахстана, которое в десять раз меньше, можно сделать вывод, что у нас продают 5 миллионов единиц тары в день. Если применять нашу технологию, для строительства дома средних размеров в 60 квадратных метров уйдет 10 000 бутылок. То есть, каждый день на свалку «уходит» 500 домов.- Ну, разве что дома строили из бутылок. Но, наше изобретение – уникальное, и мы собираемся запатентовать его.- Да, в один из них. Надеюсь, они заинтересуются. Вы - первые, кому я показываю данные расчеты.Знаете, наш проект не только привлекателен в плане экологии и экономики.На мой взгляд, он в значительной степени решит вопрос и по доступному жилью. Технология позволит строить дома, затрачивая при этом в три раза меньше средств, чем сейчас. Минимум.В стране необходимо запустить механизм, который бы прекратил процесс выкидывания пустой пластиковой тары на свалку. Человек купил воды, выпил ее, но, бутылку не выбросил, а сохранил. Потому что он знает ей цену.