Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Силовики проводят оперативные мероприятия в двух районах Махачкалы и Каспийска, сообщили Интерфаксу в Оперативном штабе ФСБ в республике.

«Принято решение о введении с 5:35 режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске», - отметил собеседник агентства.

По его словам, в период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

«Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом», - сказал представитель штаба.

О ходе развития ситуации будет информировано дополнительно, добавил собеседник агентства.

В свою очередь информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщает о блокировании террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.

«В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», - говорится в сообщении НАК.