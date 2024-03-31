Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске

Вооруженных лиц заблокировали в нескольких квартирах, передает Kazpravda.kz
Силовики проводят оперативные мероприятия в двух районах Махачкалы и Каспийска, сообщили Интерфаксу в Оперативном штабе ФСБ в республике.
«Принято решение о введении с 5:35 режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске», - отметил собеседник агентства.
По его словам, в период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.
«Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом», - сказал представитель штаба.
О ходе развития ситуации будет информировано дополнительно, добавил собеседник агентства.
В свою очередь информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщает о блокировании террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.
«В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», - говорится в сообщении НАК.
«Осуществлена эвакуация жителей прилегающих домов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК», - информирует комитет.