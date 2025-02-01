Резюмируя поручения Президента

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Ербол Тишкамбаев

В ходе собрания фракции партии «Amanat» в Мажилисе депутаты обсудили вопросы практической реализации и законодательного обеспечения поручений Главы государства по развитию страны, обозначенных в ходе расширенного заседания Правительства. Мажилисмены подчеркнули актуальность всех поставленных задач для решения конкретных вопросов в экономике и повышения благополучия граждан.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Спикер Мажилиса, председатель партии «Amanat» Ерлан Кошанов отметил, что Президент предложил новую масштабную модернизационную повестку с учетом текущих глобальных вызовов. В нее вошли крупные инфраструктурные проекты, цифровизация и искусственный интеллект, развитие ядерной энергетики, укрепление АПК, привлечение инвестиций.

– Предлагаемые Президентом реформы позволят решить многие застарелые проблемы в экономике и других сферах. Партия «Amanat», будучи ведущей политической силой страны, должна стать драйвером реализации всех поручений Главы государства. Все они ориентированы на повышение качества жизни граждан. Мы должны правильно донести прогрессивность реформ до общества и объединить казахстанцев вокруг курса Касым-Жомарта Токаева, – сказал он.

Председатель партии «Amanat» также подробно остановился на подходах по работе над новым Налоговым кодексом в контексте предложений Правительства по повышению НДС и снижению порога его применения. Профильному комитету надлежит выработать конкретную позицию по этим нормам с учетом международного опыта, а также анализа воздействия на экономику и бизнес-среду. В самое короткое время депутатам предстоит принять меры по созданию понятной и прозрачной законодательной основы для недропользователей, диверсификации экономики, развитию инфраструктуры, энергетики и сельского хозяйства. Это создаст новые правила игры для привлечения в страну зарубежных инвестиций и создания дополнительных рабочих мест.

Также Ерлан Кошанов акцентировал внимание на повышении эффективности работы корпуса акимов.

– Глава государства отметил важность комплексной подготовки избранных акимов и руководителей различных уровней. Президент поручил запустить обучающий проект «Школа акимов». При этом он особо отметил опыт партии «Аmanat», проводящей аналогичную работу. Избранные акимы должны оправдать доверие избирателей, они должны обладать необходимой компетенцией для работы в системе исполнительной власти. Партия готова вместе с Правительством решать эту задачу, – сказал Ерлан Кошанов.

В ходе собрания по практичес­кой реализации поручений Президента также выступили члены фракции партии.

Нуртай Сабильянов рассказал о мерах по улучшению инвестиционного климата; Асхат Аймагамбетов высказался о модернизации системы ОСМС и дальнейшем развитии сферы образования; Ерлан Саиров призвал адаптироваться к изменениям в мировой политике и обеспечить большее вовлечение общества в работу по реализации поручений Президента. В свою очередь Болатбек Нажметдинулы отметил, что в сельском хозяйстве следует делать ставку на рентабельные культуры; Дюсенбай Турганов подчеркнул прогрессивность строительства нескольких АЭС в стране, а Татьяна Савельева остановилась на оптимизации неэффективных трат и переходе к принципу тотальной экономии бюджетных средств.

Резюмируя итоги собрания, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что фракция «Amanat» должна обеспечить своевременную и качественную подготовку законов, которые создадут правовой фундамент для воплощения поставленных Президентом задач. Все законы должны приниматься с учетом позиции общества и конкретного решения имеющихся в экономике проблем. Это прямая ответственность депутатов перед народом и Главой государства.

#мажилис #партия #фракция.Amanat»

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