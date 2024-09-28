Рилсы vs труд
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Один общественный фонд ко Дню труда объявил конкурс. Представителям рабочих профессий предложили снять минутный ролик о своей работе и разместить его в Instagram с какими-то мудреными тегами. «Наша цель – показать обществу огромное значение рабочих профессий, людей труда, напомнить, что именно они создают экономическую основу для благополучия страны», – обозначили благородную миссию организаторы. А победителям пообещали суперсовременные призы – робот-пылесос, смарт-часы и колонку «Алиса».