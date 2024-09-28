Рилсы vs труд

Идея, может, и неплоха. Но я попыталась представить, как какой-нибудь матерый заводчанин настроил фильтры на своем смартфоне, установил его на монопод или треногу и запилил нереальный рилс, снабдив его нужными хэштегами и расшерив среди миллионов подписчиков.

Или дорожный рабочий, закатив рукава, станет размахивать на камеру лопатой и нарочито вытирать пот со лба. Вот, мол, смотрите, какая у меня сложная, но важная работа. И в конце так подмигнет зрителю, как в примитивной рекламе, словно зазывая разделить с ним его непростую рабочую участь. А выиграв-таки навороченные смарт-часы, будет по ним отслеживать количество просмотров, которое наберет его чудо-ролик, и количество шагов, сделанных за день по этой самой проложенной им же дороге.

Да не будут настоящие трудяги работать напоказ! Не понаслышке знаю. Отец всю жизнь отпахал каменщиком, построил не один десяток домов, в том числе и для себя. И о чем он точно никогда не мечтал, так это о славе и почете.

А еще отец не лебезил перед начальством и не стремился таковым стать, не умел хитрить и не прельщался на подарки. Предпочитал хлопнуть дверью, чем подставлять кого-то или подставляться самому. И всегда был уверен, что на кусок хлеба себе заработает, потому что трудиться умел и любил, как, впрочем, и до сих пор.

«Труд сделал из обезьяны человека», – смеется он, копая огород или ремонтируя гараж. Но, к сожалению, привлечь к домашнему труду своего внука у него пока получается плохо. Подростки нынче и правда не особо трудолюбивы, по крайней мере городские. Есть тому и объек­тивные причины: эволюция что-то дает, а что-то отнимает. Современные дети с детства окружены заботой близких и разнообразными полезными гаджетами, облегчающими жизнь. Потому и нет привычки делать что-то своими руками.

Племянник год назад получил диплом логиста. Но работать по специальности не захотел, продает теперь духи в бутике. Работа не пыльная, говорит, зарплата приличная, зачем горбатиться?!

Еще одна молодая родственница обучилась на классную нужную профессию электро­энергетика. Но ни дня не провела на производстве. Ей ближе шик и гламур, а не эти ваши трудовые будни. Вот кто бы точно смог шикарный ролик в Инсту замутить! Да вот только контент, который нужен организаторам того конкурса, ей неведом.

Нехватка рабочих рук у нас ощущается все больше. Молодежь не хочет строить дома и дороги, стоять у мартеновской печи, налаживать трубопровод. Молодежь хочет креативить, пилить рилсы, майнить крипту. На худой конец, перебирать бумаги в офисе или торговать.

Все чаще слышу, что молодые нынче с гонором, бесплатно даже практиковаться не идут, уверены, что любой их труд стоит денег. Стахановцев сейчас тоже днем с огнем не сыщешь. Да бог с ними, с рекордами. Было бы на кого страну оставить – ролики-то все научатся снимать рано или поздно. А вот кто трудиться будет?