Road to Abu Dhabi: отборочный турнир на «Игры Будущего 2025» стартовал в Астане

Спорт,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

По итогам соревнования будут выбраны две команды

Фото: акимат Астаны

В столичном Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова стартовал отборочный турнир Road to Abu Dhabi, который станет ключевым этапом для команд от Казахстана на пути к участию в Играх Будущего 2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Международный мультиспортивный турнир в формате фиджитал состоится в Абу-Даби (ОАЭ) в декабре этого года.

«Это самое важное мероприятие в процессе отбора участников для Игр в Абу Даби. От Казахстана будут участвовать 3 клуба – одна команда по фиджитал шутеру получила путевку на «Игры Будущего 2025», завоевав 1 место на турнире в Казани, еще двое будут определены по итогам данного отборочного турнира»,  сообщил руководитель Дирекции по организации и проведению «Игр Будущего 2026» Алибек Хасенов.

Отборочный турнир продлится с 21 по 26 июля, по итогам соревнования будут выбраны две команды, которые получат путевку на участие в Играх Будущего 2025 от Казахстана. Чемпионы будут определены по дисциплинам фиджитал футбол и фиджитал баскетбол.

Данный формат соревнований является новым направлением спорта, который стремительно развивается по всему миру. Он сочетает цифровой (диджитал) и физический этапы - сначала участники играют два тайма в компьютерную игру, затем с тем же счетом переходят на поле, где им предстоит сыграть еще два тайма.

Первыми будут состязаться футбольные команды. Чемпион по фиджитал футболу, который выиграет право выступать в Абу Даби, определится 23 июля.

За соблюдением правил и стандартов на поле и за монитором будет следить главный судья отборочного турнира - судья 1 категории Федерации футбола Казахстана Данат Мухаметгалиев.

«Это настоящая игра в формате мини-футбола. Все будет проходить по правилам, и фиджитал спортсменам на поле необходимы все те же навыки, что и участникам классических турниров»,  отметил судья.

Инаугурационный международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал спорта «Игры Будущего» (Games of the Future) состоялся в 2024 году в Казани. Второй состоится в Абу-Даби в этом году. А летом 2026 года соревнования по фиджитал спорту пройдут в Астане.

«Мы приехали на турнир с двумя командами, чтобы дать шанс каждому игроку. Настрой - только на победу. Мы будем участвовать в обеих дисциплинах и намерены забрать медали и бороться за призовой фонд 1 млн долларов в Абу-Даби. Для нас фиджитал спорт – это не просто хобби, это шанс выйти на мировую арену в профессиональном плане. Раньше у этих ребят не было перспектив, а теперь появляется шанс построить спортивную карьеру. Мы также готовимся принимать участие в Играх Будущего в Астане в следующем году. Мы верим, что Казахстан имеет большой потенциал, чтобы стать центром развития фиджитал спорта в Центральной Азии»,  отметил представитель команды UEL Team Евгений Набиуллин.

После завершения соревнований по фиджитал футболу, отборочный турнир продолжится по дисциплине фиджитал баскетбол. Победитель определится во время финального матча в субботу, 26 июля.

Вход для зрителей – свободный, начало в 10:00.

#Астана #турнир #старт #отбор #Игры будущего #Road to Abu Dhabi

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