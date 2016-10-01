Робби Уильямс записал клип про отдых русских олигархов
Британский поп-исполнитель Робби Уильямс снял видеоклип на песню о тусовках, развлечениях и причудах русских олигархов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tass.ru.
На протяжении всего клипа вокруг Робби Уильямса танцуют балерины в откровенных нарядах, а фоном к основной музыкальной теме песни звучит классическая композиция русского композитора Сергея Прокофьева "Танец рыцарей".
В одном из моментов Уильямс пародирует завтрак российских олигархов. Певец сидит за длинным столом и завтракает яйцами, а одна из слуг-балерин подвозит ему гречневую кашу.
Каждый куплет британский поп-исполнитель заканчивает фразой: "Спасибо". Завершается клип кадром, где главный герой в исполнении самого певца задумчиво смотрит в окно своего роскошного особняка. Песня "Party Like a Russian" вошла в новый альбом под названием Heavy Entertainment Show.