Робот «подвинул» ЧСИ

Закон и Порядок
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Марьяна Касимова

Нововведением в сфере принудительного исполнения является разработанный Министерством юстиции проект «Робот – судебный исполнитель», стартовавший в Казахстане 20 августа 2024 года.

Как рассказал руководитель управления юстиции области Жетысу Ержан Еркенов, задача робота – дать возможность гражданам оплатить штрафы без начисления дополнительной оплаты за дея­тельность частного судебного исполнителя, которая варьируется от 3 до 25% от суммы штрафа. Взыскание обходится вообще без ЧСИ. Но так в настоящее время взыскиваются только штрафы в доход государства до 20 МРП.

Проект работает так: уполномоченным органом загружается постановление об админист­ративном правонарушении в государственную автоматизированную информсистему исполнительного производства (ГАИСИП). И далее территориальным органом юстиции в базе данных ГАИСИП автоматически возбуждается упрощенное производство. Граж­данин получает SМS с номера 1414 и push-уведомление в EGov Mobile с информацией о причине возбуж­дения упрощенного производства. Оно у робота – судебного исполнителя находится 30 календарных дней, затем, если не исполнено, передается ЧСИ.

С момента запуска проекта в области возбуждено 1 983 упрощенных производства на 49 млн тенге, а люди сэкономили при этом порядка 4 млн тенге.

#робот #ЧСИ #область Жетысу #ГАИСИП

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