Робот «подвинул» ЧСИ Закон и Порядок 16 января 2025 г. 1:30 17 Марьяна Касимова Нововведением в сфере принудительного исполнения является разработанный Министерством юстиции проект «Робот – судебный исполнитель», стартовавший в Казахстане 20 августа 2024 года. Как рассказал руководитель управления юстиции области Жетысу Ержан Еркенов, задача робота – дать возможность гражданам оплатить штрафы без начисления дополнительной оплаты за деятельность частного судебного исполнителя, которая варьируется от 3 до 25% от суммы штрафа. Взыскание обходится вообще без ЧСИ. Но так в настоящее время взыскиваются только штрафы в доход государства до 20 МРП. Проект работает так: уполномоченным органом загружается постановление об административном правонарушении в государственную автоматизированную информсистему исполнительного производства (ГАИСИП). И далее территориальным органом юстиции в базе данных ГАИСИП автоматически возбуждается упрощенное производство. Гражданин получает SМS с номера 1414 и push-уведомление в EGov Mobile с информацией о причине возбуждения упрощенного производства. Оно у робота – судебного исполнителя находится 30 календарных дней, затем, если не исполнено, передается ЧСИ. С момента запуска проекта в области возбуждено 1 983 упрощенных производства на 49 млн тенге, а люди сэкономили при этом порядка 4 млн тенге. #робот #ЧСИ #область Жетысу #ГАИСИП