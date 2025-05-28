– Евгений Владимирович, что Вы сами вкладываете в понятие «цифровая грамотность ребенка»?

– Начнем с того, что она не формируется сама по себе, а начинается с сопровождения и учас­тия взрослого. Ни один ребенок не будет осознанно соб­людать правила цифровой безо­пасности, если его этому не научить.

Вспомните нас самих: когда мы только начинали знакомиться с Интернетом, многие действия совершали неосознанно – заходили на любые сайты, кликали по ссылкам, не задумывались о рисках. Сейчас цифровая среда стала гораздо сложнее, а количество угроз – больше. Поэтому задача родителей – правильно обучить ребенка.

Знакомство с гаджетами должно происходить не спонтанно, а осознанно. Речь не о том, чтобы просто подарить смартфон на день рождения как награду за хорошую учебу. Важно сразу выстроить определенные правила: установить родительский контроль,­ обсудить, что ребенок может и не должен делать в Интернете, контролировать, сколько времени он проводит в Сети и с кем там взаимодействует.

При этом речь идет не о тотальной слежке, а о мягком, перманент­ном участии и внимательности со стороны родителей. Необходимо знать, в какие игры играет ребенок, особенно если речь идет об онлайн-играх. Нужно объяс­нять своим чадам, что в любой игре могут находиться взрослые и не всегда они там присутствуют с добрыми намерениями.

Цифровой мир сегодня – это та же улица. Там тоже могут быть опасности, но это пространство способно быть и полезным, и развивающим.

Главное, выстроить с ребенком доверительные отношения и дать ему инструменты, чтобы он чувствовал себя уверенно и безопасно в «цифровом городе».

– Какие основные навыки цифровой грамотности важно развивать у детей в разные возрастные периоды?

– Один из самых главных и универсальных навыков, который понадобится ребенку в любом возрасте, – способность обращаться за помощью к взрослому вне зависимости от масштаба проб­лемы. Научить детей не бояться рассказать о том, что произошло в Интернете, – это, по сути, основа всей цифровой грамотности.

И для родителя это огромная ценность, если ребенок пришел и доверился. Значит, между вами есть самое главное – контакт. Со стороны родителей крайне важно не отвергать, не осуждать, а выслушать и помочь. В ситуациях, связанных с буллингом, обманом, манипуляциями или другими цифровыми угрозами, ребенок может быть подавлен эмоциями и просто не знать, как правильно реагировать. И в этот момент работает не теория, не лекции, а только личная связь и доверие.

Можно бесконечно говорить с детьми о цифровой гигиене, опасностях, правилах поведения в Интернете, но в реальной стрессовой ситуации решающую роль сыграет только одно: готовность ребенка прийти и честно рассказать взрослому, что прои­зошло. А дальше уже начинается совместная работа – разбор ситуа­ции, поиск решения и, что особенно ценно, извлечение опыта, который в будущем сделает ваше чадо сильнее и осознаннее.

– Что нужно знать родителям о цифровой грамотности и безопасности в Интернете?

– В первую очередь родителям важно самим постоянно учиться и развиваться. Мир меняется очень быстро, и если взрослый не пытается «оцифровываться», он рискует утратить авторитет в глазах своего ребенка. Сегодня дети зачастую гораздо мобильнее, технически подкованнее и быст­рее ориентируются в цифровых платформах, чем взрос­лые. Это не повод паниковать, но важный сигнал – нам нужно быть в теме.

Речь не идет о том, чтобы стать специалистом в IT или знать все тренды соцсетей. Дос­таточно искреннего интереса к тому, чем живет ваш ребенок в цифровом мире. Начать можно с малого: создайте совместные ритуалы. Например, поиграйте вместе в ту игру, которую любит ваш ребенок. Скачайте образовательное приложение или приложение с интерактивными книгами – и вместе изучайте, обсуждайте, проводите хотя бы 10–15 минут в день, но именно вместе.

Такие простые действия помогают сблизиться, укрепить доверие и, главное, дать понять ребенку: вы рядом, вы не отстранены, вы разделяете его интересы. А значит есть то пространство, где дети чувствуют себя защищенными и открытыми для общения.

– Какую опасность представляют для детей определенные онлайн-ресурсы, например соцсети, и как родителям можно минимизировать риски?

– Важно понимать, что сами по себе социальные сети, приложения или онлайн-игры, особенно если речь идет о распространенных, проверенных платформах, не несут прямой угрозы. Мы все ими пользуемся, и полностью отказаться от них невозможно, да и не нужно.

Угроза кроется не в самих технологиях, а в действиях, которые происходят внутри этих платформ, и в людях, с которыми дети могут столкнуться. То же самое касается онлайн-игр. Сама игра не представляет опасности, если не брать в расчет ее возможное влияние на психику. Но риски возникают тогда, когда в эту игровую среду вмешивается посторонний взрослый человек, скрывающийся под видом ребенка, и начинает выстраивать контакты с манипулятивными или даже преступными целями. В этом и заключается настоящая угроза.

Мы не можем оградить ребенка от Интернета, но можем вооружить его знаниями и чувствительностью к таким ситуациям. Цифровая безопас­ность – это в первую очередь про осознанность и доверие. Не столько про запреты, сколько про готовность вместе разбираться в сложных ситуациях и учиться справляться с ними.

– Какие ошибки совершают родители при попытках ограничить использование технологий детьми и как этого избежать?

– Честно говоря, я не совсем сог­ласен с формулировкой – «родители совершают ошибки», когда речь заходит о цифровом воспитании. Не каждый родитель обязан разбираться в технологиях, и это нормально. У всех разные жизненный опыт, профессия, уровень дос­тупа к информации. Поэтому требовать от всех одинаковой вовлеченнос­ти в цифровую среду – это по меньшей мере несправедливо.

Я вообще не люблю слово «обязан». Но если говорить о желательном: да, по возможнос­ти нужно стараться быть в курсе, приближаться к пониманию цифровой грамотности и гигие­ны, это было бы очень полезно. Ведь технологии уже стали час­тью жизни, и ограничивать к ним доступ – это путь в никуда.

Полный запрет или контроль не дают защиты, а наоборот, могут усилить интерес ребенка к запрещенному и лишить его возможности обратиться за помощью в случае реальной опасности. Что действительно важно – это формировать у детей устойчивые ценности, давать базовые знания и правила поведения в цифровой среде, а главное – выстраивать доверительные отношения.