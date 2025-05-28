Родительский контроль 2.0 Общество 28 мая 2025 г. 2:00 8 Беседовал Самат Бейсембаев Как правильно формировать цифровую грамотность у детей, рассказывает сопредседатель Комитета информбезопасности Альянса QazTech Евгений Питолин Фото: пресс-служба "Amanat" – Евгений Владимирович, что Вы сами вкладываете в понятие «цифровая грамотность ребенка»? – Начнем с того, что она не формируется сама по себе, а начинается с сопровождения и участия взрослого. Ни один ребенок не будет осознанно соблюдать правила цифровой безопасности, если его этому не научить. Вспомните нас самих: когда мы только начинали знакомиться с Интернетом, многие действия совершали неосознанно – заходили на любые сайты, кликали по ссылкам, не задумывались о рисках. Сейчас цифровая среда стала гораздо сложнее, а количество угроз – больше. Поэтому задача родителей – правильно обучить ребенка. Знакомство с гаджетами должно происходить не спонтанно, а осознанно. Речь не о том, чтобы просто подарить смартфон на день рождения как награду за хорошую учебу. Важно сразу выстроить определенные правила: установить родительский контроль, обсудить, что ребенок может и не должен делать в Интернете, контролировать, сколько времени он проводит в Сети и с кем там взаимодействует. При этом речь идет не о тотальной слежке, а о мягком, перманентном участии и внимательности со стороны родителей. Необходимо знать, в какие игры играет ребенок, особенно если речь идет об онлайн-играх. Нужно объяснять своим чадам, что в любой игре могут находиться взрослые и не всегда они там присутствуют с добрыми намерениями. Цифровой мир сегодня – это та же улица. Там тоже могут быть опасности, но это пространство способно быть и полезным, и развивающим. Главное, выстроить с ребенком доверительные отношения и дать ему инструменты, чтобы он чувствовал себя уверенно и безопасно в «цифровом городе». – Какие основные навыки цифровой грамотности важно развивать у детей в разные возрастные периоды? – Один из самых главных и универсальных навыков, который понадобится ребенку в любом возрасте, – способность обращаться за помощью к взрослому вне зависимости от масштаба проблемы. Научить детей не бояться рассказать о том, что произошло в Интернете, – это, по сути, основа всей цифровой грамотности. И для родителя это огромная ценность, если ребенок пришел и доверился. Значит, между вами есть самое главное – контакт. Со стороны родителей крайне важно не отвергать, не осуждать, а выслушать и помочь. В ситуациях, связанных с буллингом, обманом, манипуляциями или другими цифровыми угрозами, ребенок может быть подавлен эмоциями и просто не знать, как правильно реагировать. И в этот момент работает не теория, не лекции, а только личная связь и доверие. Можно бесконечно говорить с детьми о цифровой гигиене, опасностях, правилах поведения в Интернете, но в реальной стрессовой ситуации решающую роль сыграет только одно: готовность ребенка прийти и честно рассказать взрослому, что произошло. А дальше уже начинается совместная работа – разбор ситуации, поиск решения и, что особенно ценно, извлечение опыта, который в будущем сделает ваше чадо сильнее и осознаннее. – Что нужно знать родителям о цифровой грамотности и безопасности в Интернете? – В первую очередь родителям важно самим постоянно учиться и развиваться. Мир меняется очень быстро, и если взрослый не пытается «оцифровываться», он рискует утратить авторитет в глазах своего ребенка. Сегодня дети зачастую гораздо мобильнее, технически подкованнее и быстрее ориентируются в цифровых платформах, чем взрослые. Это не повод паниковать, но важный сигнал – нам нужно быть в теме. Речь не идет о том, чтобы стать специалистом в IT или знать все тренды соцсетей. Достаточно искреннего интереса к тому, чем живет ваш ребенок в цифровом мире. Начать можно с малого: создайте совместные ритуалы. Например, поиграйте вместе в ту игру, которую любит ваш ребенок. Скачайте образовательное приложение или приложение с интерактивными книгами – и вместе изучайте, обсуждайте, проводите хотя бы 10–15 минут в день, но именно вместе. Такие простые действия помогают сблизиться, укрепить доверие и, главное, дать понять ребенку: вы рядом, вы не отстранены, вы разделяете его интересы. А значит есть то пространство, где дети чувствуют себя защищенными и открытыми для общения. – Какую опасность представляют для детей определенные онлайн-ресурсы, например соцсети, и как родителям можно минимизировать риски? – Важно понимать, что сами по себе социальные сети, приложения или онлайн-игры, особенно если речь идет о распространенных, проверенных платформах, не несут прямой угрозы. Мы все ими пользуемся, и полностью отказаться от них невозможно, да и не нужно. Угроза кроется не в самих технологиях, а в действиях, которые происходят внутри этих платформ, и в людях, с которыми дети могут столкнуться. То же самое касается онлайн-игр. Сама игра не представляет опасности, если не брать в расчет ее возможное влияние на психику. Но риски возникают тогда, когда в эту игровую среду вмешивается посторонний взрослый человек, скрывающийся под видом ребенка, и начинает выстраивать контакты с манипулятивными или даже преступными целями. В этом и заключается настоящая угроза. Мы не можем оградить ребенка от Интернета, но можем вооружить его знаниями и чувствительностью к таким ситуациям. Цифровая безопасность – это в первую очередь про осознанность и доверие. Не столько про запреты, сколько про готовность вместе разбираться в сложных ситуациях и учиться справляться с ними. – Какие ошибки совершают родители при попытках ограничить использование технологий детьми и как этого избежать? – Честно говоря, я не совсем согласен с формулировкой – «родители совершают ошибки», когда речь заходит о цифровом воспитании. Не каждый родитель обязан разбираться в технологиях, и это нормально. У всех разные жизненный опыт, профессия, уровень доступа к информации. Поэтому требовать от всех одинаковой вовлеченности в цифровую среду – это по меньшей мере несправедливо. Я вообще не люблю слово «обязан». Но если говорить о желательном: да, по возможности нужно стараться быть в курсе, приближаться к пониманию цифровой грамотности и гигиены, это было бы очень полезно. Ведь технологии уже стали частью жизни, и ограничивать к ним доступ – это путь в никуда. Полный запрет или контроль не дают защиты, а наоборот, могут усилить интерес ребенка к запрещенному и лишить его возможности обратиться за помощью в случае реальной опасности. Что действительно важно – это формировать у детей устойчивые ценности, давать базовые знания и правила поведения в цифровой среде, а главное – выстраивать доверительные отношения. #дети #интернет #цифровая грамотность #Евгений Питолин