Родная речь дороже всех напевов

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Зарина Нокрабекова
– Для каждого человека родной язык, культура своего народа, его история, традиции – большая ценность. Прикасаясь к истокам, человек обретает согласие в душе, которое, в свою очередь, служит основой для гармоничного развития личности, – отметил в своем выступлении заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Ералы Тугжанов.

По его мнению, творческое наследие Алишера Навои – настоящая сокровищница, вобравшая в себя мудрость веков и тонкость Востока. Восхищаясь искусством Навои сплетать слова в изящные рифмы, посвящал ему стихи казахский народный поэт-импровизатор Майлыкожа. В нашей стране созданы все условия, чтобы представители любой национальности развивали свои культуру и язык, с почтением относились к государственному. К примеру, все помнят, как украинская школа-комплекс № 47 в Астане показала самые лучшие результаты в знании государственного языка.

Об исторических предпосылках единого древа тюркских народов рассказал общественный деятель, писатель, ученый Мырзатай Жолдасбеков.

– У нас единые корни, мы словно ветви одного древа, история наша созвучна, похожи менталитет и язык, и творческое наследие Алишера Навои – общее для нас всех, – подчеркнул он.

Мероприятие также было приурочено к 10-летию со дня создания узбекского этно­культурного объединения Астаны. Председатель Союза писателей Узбекистана, народный писатель, автор труда об Алишере Навои Мухаммадали Ахмедов свое выступление посвятил творчеству поэта, признанного мастера газелей. Родившийся в семье известного государственного чиновника Гиясаддина Кичкине в Герате, будущий поэт получил всестороннее образование. Свои университеты юноша проходил в Герате, Самарканде, Мешхеде. Одним из любимейших учителей юного Алишера был Джами – знаменитый поэт и философ того времени, который разглядел его художественный дар и в дальнейшем остался верным другом и единомышленником.

Приверженец идей гуманизма, Навои, занимая важное положение при дворе, боролся против деспотизма и произво­ла, обличал злоупотребления знати, корыстолюбие и взяточничество, защищал интересы бедных, частенько решая дела в пользу несправедливо обиженных. Вершиной творчест­ва Навои принято считать знаменитую «Хамсу» («Пятерицу»), сборник из пяти поэм, основанных на народном эпосе. Еще одним несомненным вкладом Алишера Навои в литературную деятельность своего времени было введение староузбекского языка наряду с фарси.

В Национальной академической библиотеке в Астане собрались представители дипмиссий, деятели культуры, было немало молодежи. Их объеди­нил мир тюркской культуры. Особенно душевно звучали стихи и песни, свой колорит добавили зажигательные восточные танцы.

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