Родные мотивы Уак МАНБЕТЕЕВ

Цель экспозиции, организованной совместно с проектом «Гильдия города мастеров», – объединить творческих людей, не имеющих возможности на платной основе представлять свои работы в выставочных центрах и картинных галереях.

– Первую выставку-ярмарку изделий ручной работы в метро мы провели в 2013 году, – рассказывает координатор проекта Ольга Воднева. – Картины же городских художников были выставлены два месяца назад. Интерес к ним со стороны пассажиров метро сподвиг нас на организацию еще одной выставки, которую мы посвятили Дню столицы. Огромная благодарность – администрации метрополитена за бесплатное предоставление своих площадей для наших проектов.

Деятельность «Гильдии города мастеров» не осталась незамеченной. Интерес к ее творческим акциям проявили зарубежные художники. Совсем скоро на новых станциях метро «Сайран» и «Москва» развернутся вернисажи, участие в которых примут украинские мастера кисти. А пока, до 27 сентября, взор замедляющих шаг у выставочных стендов вечно спешащих жителей мегаполиса будут радовать работы Татьяны Шаламовой, Калыбека Бекбаганбетова, Серика Мергимбаева, Жаксылыка Кенжалиева и Ольги Тратниковой. В «послужном» багаже последней – всего 16 картин, Ольга Николаевна начала писать их в 66 лет.

– До выхода на пенсию я работала технологом на полиграфкомбинате и даже не предполагала, что стану заниматься живописью в таком, мягко говоря, неюном возрасте, – говорит Ольга Тратникова. – Но, видимо, всему свое время – творческий ген пробудился во мне несколько лет назад, чему я невероятно рада. Заниматься творчеством никогда не поздно. В суете и суматохе молодости не всегда обращаешь внимание на некоторые мелкие штрихи и детали, которые вдохновляют сегодня на создание полноценных полотен.

Все работы Ольги Тратниковой выполнены в технике живописи маслом. К ней, по признанию самого мастера, она испытывает особую привязанность.

Первые уроки живописи Ольга Николаевна получила в студии «АРТ – творим вместе». Горные и степные пейзажи, городские зарисовки, женские портреты из-под ее кисти выглядят по-особенному теплыми и насыщенными. При этом сюжеты картин – порой самые неожиданные. Как, скажем, дама с собачкой, совершающая променад по городской набережной в платье из маленьких разноцветных зонтиков.

Представленные в рамках проекта «Гильдии города мастеров» картины алматинских художников можно будет приобрести в интернет-магазине.



