Роковая электромясорубка

Сотрудники оперативно-спасательного отряда городского департамента по ЧС провели уникальную операцию. На помощь маленькому пациенту Службу спасения «112» вызвали медики больницы № 3 города Шымкента, расположенной в населенном пункте Сайрам.

Чтобы оказать медицинскую помощь малышу, надо было вытащить ручку ребенка, оказавшуюся внутри мясорубки. Сделать это можно было, только разрезав кухонный прибор при помощи специального оборудования. Спасатели оперативно прибыли по вызову, сделав все от них зависящее, чтобы помочь ребенку.

Операцию по извлечению руки проводили совместно с медиками. Ребенок был под наркозом, пока сотрудники ЧС аккуратно разрезали корпус мясорубки и освобождали руку.

По словам родителей, во время работы с электромясорубкой ребенок находился рядом. В какой-то момент, на мгновение оставшись без присмотра взрослых, он засунул руку, вытащить которую самостоятельно оказалось уже невозможно.

Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении городской детской клинической больницы № 1. Врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее залечить полученную травму.