Роман Скляр обсудил в Минске торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью

В городе Минск (Беларусь) состоялось 18-е заседание Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Заседание прошло под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра и первого заместителя премьер-министра РБ Николая Снопкова.

В мероприятии приняли участие представители профильных государственных органов двух стран.

В результате был подписан протокол, который открывает новые горизонты для сотрудничества в таких ключевых сферах, как промышленность, транспорт, строительство, образование и наука.

Особое внимание было уделено взаимодействию в промышленной сфере, так как Казахстан и Беларусь имеют большой потенциал дальнейшего укрепления промышленной кооперации.

Были обозначены и совместные проекты в области транспорта и строительства, что также имеет важное значение для экономик двух стран.

Совместная работа в сфере образования и науки открывает новые возможности для молодых ученых и специалистов, способствует обмену опытом и инновационными идеями.