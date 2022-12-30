Роналду прекратил переговоры с "Аль-Насром", получив предложение другого клуба

Спорт
77

Футболист находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед".

Фото: russian.rt.com

Агент футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду Жорже Мендеш прекратил переговоры о переходе форварда в саудовский "Аль-Наср" из-за предложения команды, выступающей в Лиге чемпионов. Об этом сообщил катарский журналист Мохаммед аль-Кааби, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rsport.ria.ru.

Ранее испанская ежедневная спортивная газета "Marca" сообщила, что Роналду в ближайшее время может подписать контракт с "Аль-Насром" до 2030 года, из которых 2,5 года португалец проведет в качестве игрока, а по завершении карьеры станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира 2030 года.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". На протяжении карьеры он представлял португальский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". Он 5 раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды - чемпионом Англии, по 2 раза - чемпионом Испании и Италии. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы - 2016 и Лигу наций (2018/19).

По ходу чемпионата мира в Катаре, где сборная Португалии дошла до четвертьфинала, Роналду разорвал контракт с английским "Манчестер Юнайтед" и в данный момент находится без клуба.

Популярное

Все
Итоги года. Внешняя политика
Итоги года. Экономика
Итоги года: культура
Пять бед – один ответ
Конституционный контроль в Казахстане: преемственность и развитие
Год испытаний и возможностей
Год детей: успехи и достижения
Проекты оценили по достоинству
Если тратить больше, чем зарабатываешь
Мы ответственны за наше будущее
С учетом потенциала мегаполиса
Новый председатель Конституционного суда, новый омбудсмен
Большой линейный каток и ледовые фигуры соорудили в парках Караганды и Темиртау, чтобы создать новогоднее настроение
Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького подарил юным театралам столицы оригинальную версию спектакля «Щелкунчик».
Машина времени
Новых свершений!
Помощь нуждающимся
Умер легендарный футболист Пеле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 декабря
Роналду прекратил переговоры с "Аль-Насром", получив предложение другого клуба
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Один раз не Гандапас
Как казахстанцы отдохнут в январе 2023 года
Рабочий сгорел заживо в печи сталелитейного цеха в Таразе
До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана
Мужчину, убившего лебедя вилами, нашли полицейские
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева
Вопросы регулирования "с чистого листа" в сфере предпринимательства рассмотрели в Правительстве РК
Рахымжан Исакулов возглавил аппарат МИОР РК
Когда утратит силу закон о первом президенте РК – ответ Минюста
Если нет естественного языкового фона, можно и нужно создавать его самим
Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Спорт , В мире
Умер легендарный футболист Пеле
Спорт
Названы 10 лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года
Спорт
Динара Садуакасова завоевала "серебро" чемпионата мира по р…
Спорт
"Теперь конечный результат на Олимпиаде зависит от вас" – А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]