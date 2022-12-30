Роналду прекратил переговоры с "Аль-Насром", получив предложение другого клуба

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Агент футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду Жорже Мендеш прекратил переговоры о переходе форварда в саудовский "Аль-Наср" из-за предложения команды, выступающей в Лиге чемпионов. Об этом сообщил катарский журналист Мохаммед аль-Кааби, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rsport.ria.ru.

Ранее испанская ежедневная спортивная газета "Marca" сообщила, что Роналду в ближайшее время может подписать контракт с "Аль-Насром" до 2030 года, из которых 2,5 года португалец проведет в качестве игрока, а по завершении карьеры станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира 2030 года.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". На протяжении карьеры он представлял португальский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". Он 5 раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды - чемпионом Англии, по 2 раза - чемпионом Испании и Италии. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы - 2016 и Лигу наций (2018/19).

По ходу чемпионата мира в Катаре, где сборная Португалии дошла до четвертьфинала, Роналду разорвал контракт с английским "Манчестер Юнайтед" и в данный момент находится без клуба.