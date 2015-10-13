Россия не против отправки израильского космонавта на МКС
Россия готова рассмотреть вопрос о содействии в отправке израильского космонавта на МКС. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров, принявший участие в 66-м Международном конгрессе по астронавтике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Роскосмос готов рассмотреть этот вопрос и на первом этапе организовать ознакомительный визит, начать медобследование будущего космонавта и познакомить коллег с программой подготовки", – сказал Комаров, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, после этого можно будет переходить к обсуждению сроков такой экспедиции.
"Затем надо обсудить с Израилем и партнерами из NASA возможные сроки – до 2018 года график всех экспедиций заполнен", – сказал глава Роскосмоса.
66-й Международный конгресс по астронавтике стартовал в Иерусалиме в понедельник и продлится до пятницы.