Россия передала Казахстану три редкие киноленты

Культура
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Госфильмофонд России передал Центральному государственному Архиву кино-фотодокументов и звукозаписи РК три фильма, передает Kazpravda.kz

Фото: комитет культуры МКИ

В ходе Дней России в Казахстане в Алматы прошла конференция «Киноархив: наследие и традиции советского кинематографа».

В рамках конференции Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации передал Центральному государственному архиву кино-фотодокументов и звукозаписи РК три фильма. В их числе художественные фильмы «Земля отцов», «Дорога жизни», документальный фильм «Под звуки домбр», сообщает комитет культуры Минкультинформа.

Государственным центральным музеем кино России была организована выставка «Преклоняю колени перед травой степной…», темой которой стало создание и развитие кинематографа Казахстана. На ней были представлены более 40 плакатов фильмов, снятых в разное время, в том числе и в годы Великой Отечественной войны на киностудии «Казахфильм», эскизы, наброски и фотоматериалы со съемочных площадок.

Напомним, что активное развитие кинематографа в Казахстане началось в годы Великой Отечественной войны, когда в Алматы были эвакуированы две киностудии – «Мосфильм» и «Ленфильм» и объединены с «Казахфильмом» в Центральную Объединенную киностудию. В этот период здесь было снято около 23 художественных и порядка десяти короткометражных фильмов.

Данная выставка пройдет в Астане 7-8 декабря.

#архив #кино #Казахфильм

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