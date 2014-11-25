Россия потребовала от Беларуси остановить весь транзит товаров в Казахстан
Асель Есетова
Россельхознадзор обратился к департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с просьбой отменить все разрешения на транзит через ее территорию товаров для Казахстана и третьих стран, если маршрут следования этих товаров проходит через территорию России. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Росбалт.
Кроме того, Россельхознадзор попросил белорусскую сторону прекратить оформление и выдачу разрешений на транзит, в том числе в Казахстан и третьи страны.
В сообщении российского ведомства говорится, что с 30 ноября транзит подконтрольной ветеринарной службе продукции через территорию России разрешен только через пункты пропуска на российском участке границы Таможенного союза.
Данные меры принимаются с целью ликвидировать канал поставки в Россию продовольствия из стран, попавших под российское эмбарго.
Ранее ведомство ужесточило транзит продуктов через территорию России, введя новую схему контроля за ввозом растительной и животноводческой продукции из Беларуси.
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