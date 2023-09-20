Россиянина, убившего трех человек, задержали спустя 24 года в Казахстане (видео)

Преступника, скрывавшегося 24 года от правоохранителей России, задержали актюбинские оперативники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудники управления криминальной полиции Актюбинской области задержали 56-летнего россиянина, разыскиваемого в РФ за тройное убийство и разбойное нападение.

Осенью 1999 года в Оренбурге он по сговору с тремя людьми (ранее задержанными и осужденными), чтобы получить деньги, совершил разбойное нападение и убил трех человек. Трупы были сожжены и закопаны.

Задержанный водворен в СИЗО. Решается вопрос об его экстрадиции в Россию.