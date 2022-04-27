Российского журналиста могут включить в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал оскорбительное высказывание российского журналиста Тиграна Кеосаяна в адрес Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств", – заявил Смадияров.

Он отметил, что подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют "на руку" противникам стратегического партнерства.

"Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", – заключил пресс-секретарь ведомства.