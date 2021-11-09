Рост на благо казахстанцев

Новый подход к государственному планированию в сфере макроэкономики отражен уже в самом названии национального проекта – «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев».

Тот факт, что рост ВВП отныне является не самоцелью, а необходимым фактором, обеспечивающим повышение благосостояния казахстанцев, отражает новую идеологию системы госпланирования.

В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев высказался за прекращение подготовки государственных программ с большим количеством показателей и индикаторов. Как отметил Глава государства, «пора перейти на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам», а «в качестве целеполагания следует определить главенство результата над процессом».

Спустя год, в октябре 2021 года, Президент своим указом утвердил перечень из 10 национальных проектов, призванных стать главными документами, содержащими конкретные цели, задачи, а также, что немаловажно, конкретных лиц, ответственных за результаты проводимой работы.

По сути, новый подход в планировании привносит в госуп­равление давно известный и апробированный в менеджмен­те принцип S.M.A.R.T., расшифровка которого в переводе с английского означает, что любой проект должен быть конкретным, измеряемым, достижимым, реалис­тичным и с четким временным горизонтом. Это одно из преиму­ществ проектного подхода перед ранее существовавшими гос­программами, осуществление которых могло продлеваться на очередные периоды без четкой оцифровки достигнутых или недостигнутых результатов.

К примеру, разработанный Министерством национальной экономики совместно с другими государственными органами национальный проект «Устойчивый ­экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» имеет три ключевых фокуса. Первый фокус нацпроекта – диверсификация экономики на основе рос­та инвестиций в несырьевой сектор, а также встраивания в глобальные и региональные цепочки создания стоимостей. Второй – рост доходов населения путем соз­дания высокопроизводительных рабочих мест. И, наконец, третий фокус – опережающее развитие электрогенерации на базе ВИЭ с учетом тренда на низкоуглеродное развитие.

Структурно проект состоит из пяти направлений, которые охватывают все ключевые сферы реального сектора экономики, не оставляя без внимания ни одну из них.

В рамках первого направления, посвященного индус­триально-инновационному развитию, разработчиками определены две ключевые задачи: технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности, а также увеличение объемов производства и расширение номенклатуры товаров.

Как известно, именно недос­таточная диверсификация экономики и большая доля сырьевого сектора в ВВП называются экспертами международных рейтинговых агентств и глобальных институтов развития одними из ключевых рисков для экономики.

Для стимулирования технологического обновления промышленности будут выработаны комплексные меры по возмещению затрат предприятий на приобретение и внедрение новых технологий, монтаж оборудования и пус­коналадочных работ, а также на повышение квалификации, закуп технологического оборудования и улучшение условий кредитования, в том числе лизинг. В результате до 2025 года планируется довести долю предприятий в обрабатывающей промышленности, использую­щих цифровые технологии, до 23%. Инвестиции в основной капитал на оборудование и машины в 2025-м составят более 1 трлн тенге.

В свою очередь в рамках задачи «Увеличение объемов производства и расширение номенклатуры товаров обрабатывающей промышленнос­ти» планируется реализовать 418 индустриальных проектов. К 2025 году в основной капитал в данной сфере будет привлечено более 11 трлн тенге инвес­тиций, при этом объем экспорта продукции увеличится до 24 млрд долларов. Ожидается, что во время осуществления этих проектов в стране будет создано до 100 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест.

Нацпроектом в рамках направления «Развитие нефтегазохимического комплекса» предусматривается ввод в экс­плуатацию крупных высокотехнологичных нефтегазохимических производств для удовлетворения внешнего спроса. К 2025 году будут введены в эксплуатацию 5 нефте­газохимических заводов, в том числе по выпуску полипропилена, присадок для бензина, метанола, полиэтилентерефта­лата, а также газоперерабатывающий завод на базе сырья месторождения Кашаган. В результате объем производст­ва нефтегазохимической продукции увеличится пятикратно – с 360 тыс. до 2 млн тонн, а экспорт возрастет в 9 раз (с 0,15 млрд до 1,4 млрд долларов).

Несмотря на стремление нашей страны наращивать долю перерабатывающей промышленности в ВВП, укрепление сырьевого потенциала по-прежнему остается задачей первостепенной важности. В связи с этим развитие геологоразведочной отрасли будет направлено на повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение современной инфраструктурой по хранению и обработке геологических материалов. Ожидается, что охват геологической изученнос­ти территории увеличится на 683,9 тыс. кв. км (с 1 576,5 тыс. до 2 260,4 тыс. кв. км).

Четвертое направление ­предусматривает модернизацию энергетического комп­лекса с целью удовлетворения растущих потребностей экономики и населения. В целом до 2025 года планируется ввод 5 404 МВт дополнительных мощностей, в том числе 2 400 МВт мощностей ВИЭ, 1 400 МВт – парогазовых установок и 1 604 МВт – за счет модернизации существующих электростанций.

Также планируется строительство второй цепи (220 кВ) между Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областями.

В результате принятых мер доля электроэнергии от ВИЭ в общем объеме генерации электроэнергии достигнет 6%. Запуск перечисленных проектов обеспечит покрытие потребности экономики в электроэнергии до 120 млрд кВт.ч.

Еще одним приоритетным направлением в рамках нацио­нального проекта названо продвижение несырьевого экспорта, объем которого к 2025 году должен достичь 41 млрд долларов. Для этого продолжится развитие прог­раммы экспорт­ной акселерации, направленной на взращивание новых и повышение компетенций у действующих экспортеров. Намечен выход на внешние рынки 1 000 активных экспортеров. Кроме того, планируется вывод на электронные торговые платформы (Alibaba, Amazon, OZON) около 350 экспортеров.

Продвижение экспортеров на внешние рынки будет поддержано за счет предэкспортного и экспортного финансирования, страхования, финансирования на пополнение оборотных средств, возмещения затрат экспортеров. В результате, как ожидается, экспорт несырье­вых товаров увеличится с 14 млрд до 29 млрд долларов, а рост экспорта услуг составит 2,4 раза – с 5 млрд до 12 млрд долларов.

Общий объем финансирования национального проекта составляет 15,9 трлн тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено 402 млрд тенге. Примечательно, что оставшиеся 15,5 трлн тенге будут профинансированы за счет частных инвестиций. Использование средств Национального фонда для реализации проекта не требуется, что крайне актуально на фоне приближения размера Нацфонда к неснижаемому остатку в 30% от ВВП.

Нацпроект будет интегрирован в Общенациональные прио­ритеты и Национальный план развития страны до 2025 года. Он направлен на обеспечение к ­2025-му устойчивого экономи­ческого роста на уровне не ниже 5%.

Помимо упомянутого выше экономического результата национальный проект предус­матривает получение и социального эффекта. Так, планируется, что рост реальных денежных доходов населения к 2025 году вырастет на 27,1% от уровня 2019-го. В том числе средняя зарплата работников обрабатывающей промышленности увеличится на 31,5%, рост средней зарплаты энергетиков составит 1,5 раза, в нефтехимической отрасли – 25%.

Предполагается, что охват социально уязвимых бытовых потребителей компенсацией разницы повышения тарифов на электрическую энергию сос­тавит 40%.

Большим преимуществом национальных проектов можно назвать наделение персональной ответственностью руководителей и кураторов всех направлений и задач. Такой уход от безликости – важный мотивационный инструмент для перечисленных в документе руководителей. А четкая система запланированных экономических и социальных результатов, которые должны быть достигнуты к определенной дате, облегчит общественный и руководящий контроль над выполнением проектов.

По словам главы Минис­терства национальной экономики РК Асета Иргалиева, разработанные его ведомством национальные проекты сформированы во исполнение Национального плана развития страны до 2025 года и «Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan». Таким образом, они органично встроены в иерархию существующих программных документов.

Синхронизация национального планирования с политическими циклами логична и обоснованна, так как, по информации главы Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрата Келимбетова, около половины мероприятий из «дорожной карты» партии «Nur Otan» вошли в национальные проекты.

Важно подчеркнуть, что переход на работу по национальным проектам не говорит о том, что существовавшие ранее гос­программы себя не оправдали.

– Все, что хорошего было в госпрограммах, – содержательно, концептуально правильные вещи, и они стали составной частью многих национальных проектов, – отмечает Кайрат Келимбетов.

По его мнению, текущая реформа – гармоничная модернизация госаппарата, «и в этом смысле преемственность экономической политики в полном смысле соблюдается, но какие-то вещи нужно было менять, наступило время для реформ, улучшения и модернизации».