Рост на благо казахстанцев

Новый подход к государственному планированию в сфере макроэкономики отражен уже в самом названии национального проекта – «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев».
Тот факт, что рост ВВП отныне является не самоцелью, а необходимым фактором, обеспечивающим повышение благосостояния казахстанцев, отражает новую идеологию системы госпланирования.
В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев высказался за прекращение подготовки государственных программ с большим количеством показателей и индикаторов. Как отметил Глава государства, «пора перейти на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам», а «в качестве целеполагания следует определить главенство результата над процессом».
Спустя год, в октябре 2021 года, Президент своим указом утвердил перечень из 10 национальных проектов, призванных стать главными документами, содержащими конкретные цели, задачи, а также, что немаловажно, конкретных лиц, ответственных за результаты проводимой работы.
По сути, новый подход в планировании привносит в госуправление давно известный и апробированный в менеджменте принцип S.M.A.R.T., расшифровка которого в переводе с английского означает, что любой проект должен быть конкретным, измеряемым, достижимым, реалистичным и с четким временным горизонтом. Это одно из преимуществ проектного подхода перед ранее существовавшими госпрограммами, осуществление которых могло продлеваться на очередные периоды без четкой оцифровки достигнутых или недостигнутых результатов.