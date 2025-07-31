По уточненным данным, индекс физического объема ВВП за 2024 год составил 105%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объем произведенного валового внутреннего продукта составил 136,6 трлн тенге.

В структуре ВВП доля производства товаров занимает 35,9%, услуг – 58%.

Основную долю в производстве ВВП составляет отрасль промышленности – 26,1%. Наибольший рост показали отрасли:

Строительство (15,3%),

Сельское, лесное и рыбное хозяйство (13,7%),

Транспорт и складирование (9,4%),

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (8,9%),

Обрабатывающая промышленность (6,8%).

ВВП на душу населения в 2024 году составил 14 444,6 долларов США.

В динамике фиксируется ежегодное снижение доли ненаблюдаемой экономики с 20,2% в 2020 году до 16,71% в 2024 году, из них доля незаконной деятельности 1,18% от ВВП.