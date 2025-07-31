Рост ВВП в 2024 году составил 5%
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По уточненным данным, индекс физического объема ВВП за 2024 год составил 105%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики
Объем произведенного валового внутреннего продукта составил 136,6 трлн тенге.
В структуре ВВП доля производства товаров занимает 35,9%, услуг – 58%.
Основную долю в производстве ВВП составляет отрасль промышленности – 26,1%. Наибольший рост показали отрасли:
ВВП на душу населения в 2024 году составил 14 444,6 долларов США.
В динамике фиксируется ежегодное снижение доли ненаблюдаемой экономики с 20,2% в 2020 году до 16,71% в 2024 году, из них доля незаконной деятельности 1,18% от ВВП.