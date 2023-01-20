Ровно 30 лет тому назад любители хоккея с мячом республики проводили в последний путь великого тренера алма-атинского «Динамо» Эдуарда Фердинандовича Айриха

Родился и вырос Эдуард Айрих в Поволжье. С 1932 по 1935 год он учился в Марксштадском техникуме механизации сельского хозяйства, затем в Вольском военно-авиационном училище. В 1938 году его, как немца, исключают из учебного заведения. Пришлось поступить на работу в газету «Роте-Штурм-Фане» в качестве ответственного секретаря. Здесь он стал членом партии. На этой работе находился до особого Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года, когда немцев Поволжья переселили вглубь территории СССР. Во время войны он рвался на фронт. Но его отправили работать в трудовую армию политруком колонны на строительстве Богословского алюминиевого завода в г. Краснотурьинске Свердловской области. С 1946 года был на спортивной работе: тренировал футбольную и хоккейную команды ДСО «Труд» Богословского алюминиевого завода. И здесь сумел сначала со своей командой выиграть чемпионат Свердловской области, а затем с коллективом вышел на всесоюзную арену. Тогдашний руководитель спорта Казахской ССР Каркен Ахметов, познакомившись с ним во время игры местного «Динамо» с одной из российских команд в 1964 году, а матч как судья обслуживал именно Айрих, приглашает его стать старшим тренером казахстанской команды. И он дает «добро».

Амбициозный, требовательный, умный стратег и психолог, Айрих сразу приглянулся динамовскому начальству. Еще при жизни его сравнивали с такими известными наставниками Советского Союза, как Валерий Лобановский, Анатолий Тарасов, Вячеслав Тихонов, Аркадий Чернышев, Константин Бесков. И это было справедливо. Эдуард Фердинандович прекрасно знал спорт, не стеснялся учиться у других. Слыл творческой лич­ностью. И поэтому его век в хоккее был долгим.

Вот что говорит его ученик Борис Чехлыстов: «Сегодня называются разные цифры от 35 до 44. Это те спортсмены, которые прибыли в Алма-Ату из Краснотурьинска по зову Эдуарда Фердинандовича в разные годы. Прак­тически в одно время вместе с ним приехал и я. Однако помочь в первый сезон мы не смогли. Динамовцы чуть не вылетели из высшей лиги. Тогда, помню, был серьезный разговор». Много лет спустя Владимир Ауман, написавший книгу «Генерал травяного хоккея», отмечал: Айрих понимал, что его спортсменам необходимо предложить привлекательные условия. Потому однажды он пошел к Куприянову, председателю республиканского совета спортивного общества «Динамо» и попросил устроить на работу пятерых спортсменов, чтобы у них была дополнительная заработная плата. Куприянов в ответ спросил: «Вы уверены, что долгое время будете возглавлять команду?» И Айрих утвердительно кивнул.

Вот эта вера в собственные силы помогала ему всегда. Уже в 1966 году пришел первый крупный успех. Динамовцы Алма-Аты завоевали бронзовые награды. Свой успех они повторили еще и в следующем сезоне. Каждый год единственный представитель от республик Средней Азии бился за медали чемпионата. За пятнадцать лет, именно столько времени руководил Айрих спортс­менами-зимниками, они четыре раза становились третьи­ми и столько же раз поднимались на вторую ступень пьедестала почета. А еще один раз завоевывали звания чемпионов СССР. Произошло это в 1977 году. С гегемонией российских клубов было покончено. Каждый год алма-атинское «Динамо» в гордом одиночестве билось с клубами северных соседей. И небезуспешно. Кроме того, подопечные Эдуарда Фердинандовича блистали и на международной арене. Самый большой успех – победа в Кубке европейских чемпионов (1978 год). Причем победа была уверенной. Достаточно сказать, что финский ОЛС был повержен с общим счетом 21:2. Хорошие традиции, заложенные в те годы, когда Айрих руководил клубом, позволили и в дальнейшем продолжить победное шествие – и после него команда «Динамо» неоднократно поднималась на пьедестал почета.

Команде Айриха принадлежит и несколько рекордов. Лучшим бомбардиром советского хоккея стал Евгений Агуреев, забивший в ворота соперников 518 мячей в официальных встречах. Этот его рекорд был побит только после распада СССР. Агуреев стал также лучшим снайпером в 1976 году. В его активе 74 результативных «выстрела». Алматинцам принадлежит и абсолютный рекорд результативности по итогам всех чемпионатов Советского Союза. В 1975 году в 26 играх хоккеисты из Казахстана забили 181 гол. Всего в чемпионатах СССР, СНГ и России провели 894 матча: 473 выиграли, в 141 игре зафиксированы ничейные результаты и в 280 встречах удача сопутствовала соперникам. Положительным является и баланс забитых и пропущенных мячей. Алматинцы заставляли начинать соперников с центра площадки 3 384 раза, тогда как сами разыгрывали мяч намного меньше – 2 479 раз.

В те годы в команде было подготовлено 106 мастеров спорта СССР, десятки хоккеистов из Алма-Аты стали мастерами спорта международного класса, заслуженными мастерами спорта Советского Союза. В составе главной команды становились чемпионами мира Валерий Бочков, Леонид Лобачев, Вячеслав Панев, Юрий Варзин. И некоторые повторили успех от одного до пяти раз. Кроме них в состав сборной СССР призывались Евгений Агуреев, Николай Шмик, Геннадий Любченко, Александр Осокин, Вячеслав Горчаков, Владимир Корытин, Андрей Маряшин, Олег Чернов, Ринат Шамсутов и другие. Об уровне их игры свидетельствует и такой факт: 73 раза динамовцы из столицы Казахстана включались в списки сильнейших по итогам сезонов.

Эдуарду Фердинандовичу Айриху в разные годы помогали замечательные тренеры, такие как Казбек Давлетбекович Байбулов, Иван Михайлович Рогачев, Владимир Антонович Алешин и другие. Кстати, команда «Динамо» является последним чемпионом СССР (1990 год). Тогда ею руководил Борис Александрович Чехлыстов. Дело своего наставника в годы суверенитета продолжил блиставший на ледовых аренах Советского Сою­за легендарный в прошлом игрок этого коллектива Александр Ионкин. Под его руководством казахстанцы дважды в новой истории на чемпионатах мира выигрывали бронзовые медали, дважды поднимались на пьедестал почета при других наставниках.

Не раз слышал, что легендарного наставника однажды вызвали в спорткомитет республики и попросили возглавить футбольный клуб «Кайрат». Но Айрих вежливо отказался. Да и не простили бы его за это в Спорткомитете СССР, в федерации бенди. Ведь он уже имел предложение возглавить сборную СССР по хоккею на траве на московской Олимпиаде. Поэтому после сезона 1977 года стал тренировать только летних хоккеистов. К тому времени он уже шесть раз со своей командой, игравшей на зеленом покрытии, выигрывал чемпионаты СССР.

Однажды он скажет: «Правильно сделали, что разделили хоккей на летний и зимний». В этом он увидел еще один плюс. Эдуард Фердинандович был уверен, что сможет применить свой талант в новом для себя деле. И засучив рукава взялся за дело.

Вот что говорит нынешний первый заместитель республиканского ФСО «Динамо» Аскар Омаркулов: «Эдуард Фердинандович Айрих – талантливый тренер, стратег и психолог, который сумел построить учебно-тренировочный процесс на высшем уровне, создать боеспособный коллектив. Именно благодаря ему история хоккеистов «Динамо» золотыми буквами вписана в летопись казахстанского спорта. Команду «Динамо» (Алма-Ата) нельзя было спутать ни с одной другой дружиной Советского Союза».

И он прав. Из 23 чемпионатов СССР алматинцы 19 раз становились победителями соревнований и четырежды становились серебряными призерами в летнем хоккее. Кроме того, в активе команды Айриха золотые медали на двух спартакиадах народов СССР. Столько же раз они поднимали над собой Кубок европейских чемпионов. Произошло это в 1982 и 1983 годах. Тогда на зеленом поле блистали своим мастерством такие спортсмены, как А. Гончаров, который является лучшим бомбардиров за все годы – 410 голов, Ф. Зигангиров, А. Мяс­ников, М. Азизов, С. Айрапетян, М. Жексенбеков, С. Калимбаев, О. Загороднев, М. Ничепуренко, И. Юльчиев, О. Хандаев, С. Шахворостов, В. Алексеев, С. Шаймерденов, Ю. Апельганец, И. Атанов, В. Трофимов и другие. Шестеро из этого списка под руководством своего тренера стали бронзовыми призерами московской Олимпиады. Их помнят болельщики со стажем. Их боготворят. Как и наставника Эдуарда Фердинандовича Айриха, который оставил добрый след в казах­станском спорте.