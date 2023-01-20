Ровно 30 лет тому назад любители хоккея с мячом республики проводили в последний путь великого тренера алма-атинского «Динамо» Эдуарда Фердинандовича Айриха
Спорт
0
Алим Анапьянов
Говорят же, что если человек талантлив, то талантлив во всем. Прошедший все круги ада в предвоенные и военные годы, Эдуард Айрих не был сломлен ни физически, ни морально. Даже в самые трудные годы он не потерял своих исключительных качеств: был патриотом страны, честным и трудолюбивым человеком. Об этом говорят его соотечественники, те, кто был рядом во времена военного лихолетья. И подтверждают те, кто потом ковал победу советского спорта уже в 50–80-е годы прошлого столетия. Да и алматинцы, лично знавшие этого человека, всегда вспоминают добрым словом педантичного сына немецкого народа.